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رمال مصر لم تبح بعد بكل كنوزها.. مصطفى وزيري يعلن أسرار اكتشاف 14 تابوتاً جديداً

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 10:01 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نورهان رأفت
علّق الدكتور مصطفى وزيري ، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على اكتشاف وزارة الأثار 14 تابوتًا جديدًا في منطقة سقارة ، قائلاً: "ما نراه على سطح الأرض من آثار لا يعدل إلا 40% فقط مما تحويه باطن الأرض من آثار" .

وأضاف الدكتور مصطفى وزيري، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية دي إم سي، أن منطقة سقارة مهمة جدا من حيث الاكتشافات الاثرية، موضحا أن عمليات الكشف عن الآثار بدأت في إبريل عام 2018 ، وتم اكتشاف مخبأ للحيوانات والطيور المحنطة، وأشياء نادرة أخرى، مثل موميات وحيوانات غريبة .

وأشار "وزيري" ، إلى أن موسم الحفريات بدأ منذ الأول من أغسطس، وما تم اكتشافه مؤخرًا، هو جزء من مجموعة اكتشافات أخرى، منها زير وموميات تعوض للأسرة الـ 26 .

وأوضح "وزيري"، أن إجمالي الاكتشافات 27 تابوتا، بحالة جيدة جداً، والألوان تبدو كأنها صنعت بالأمس ، على الرغم من مرور 2500 سنة قبل الميلاد عليها .

ولفت "وزيري"، إلى أن العصور المختلفة ورمال مصر لم تبح عن ما بها من آثار، حتى الآن، على الرغم من كل تلك الاكتشافات.

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