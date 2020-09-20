أبو الوفا الخطيب: الفرق كبير بين الأهلي والزمالك في الدوري

قال آبو الوفا الخطيب، الناقد الرياضي بجريدة الأخبار، إن الأهلي متصدر جدول الترتيب في الدوري بالرغم من تداعيات فيروس كورونا، لافتا إلى أن الأهلي حقق 23 انتصارا وتعادل في 4 مباريات وخسر مباراة واحدة أمام الزمالك خلال الدوري الحالي.





وتابع أبو الوفا الخطيب، خلال حواره في برنامج "صباح البلد" ، المذاع على قناة "صدى البلد"، الأهلي لديه 73 نقطة، ومازال يتبقى لديه 6 مباريات اخري، مشيرا الى ان الأهلي يتقدم على الزمالك بفارق 6 مباريات فوز، وأن نقاط الأهلي أكثر من الزمالك، وأن الزمالك يتصدر المركز الثاني بعد الأهلي.





وأضاف :" الزمالك دائما ينافس على المركز الثاني" منوها بذلك، معقبا ان "محدش هيقدر يوصل للأهلي الدوري ده حتى بعد موضوع كورونا لان الفارق بين الزمالك والأهلي كبير حيث دخل في مرمى الاهلى 8 أهداف وتصدر بها المركز الأول بينما الزمالك يتصدر المركز الثاني ودخل في مرماه 21 هدفا".





واشار إلى أن الذي ساعد الأهلي على هذا الفوز بجدارة هو استقرار الادارة الفنية بقيادة المدير الفني فايلر، والذي انعكس بشكل كبير على أداء اللاعبين في الملعب والمباريات، موضحا: "فايلر عمل حاجات مكناش متعودين عليها في الدوري وكان بيغير 5 و6 لعيبة في كل مباراة".



