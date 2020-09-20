AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أبو الوفا الخطيب: الفرق كبير بين الأهلي والزمالك في الدوري

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 10:25 ص
ابو الوفا الخطيب،
ابو الوفا الخطيب، الناقد الرياضي بجريدة الأخبار
Advertisements
فرح علاء الخولي
قال آبو الوفا الخطيب، الناقد الرياضي بجريدة الأخبار، إن الأهلي متصدر جدول الترتيب في الدوري بالرغم من تداعيات فيروس كورونا، لافتا إلى أن الأهلي حقق 23 انتصارا وتعادل في 4 مباريات وخسر مباراة واحدة أمام الزمالك خلال الدوري الحالي.

وتابع أبو الوفا الخطيب، خلال حواره في برنامج "صباح البلد" ، المذاع على قناة "صدى البلد"، الأهلي لديه 73 نقطة، ومازال يتبقى لديه 6 مباريات اخري، مشيرا الى ان الأهلي يتقدم على الزمالك بفارق 6 مباريات فوز، وأن نقاط الأهلي أكثر من الزمالك، وأن الزمالك يتصدر المركز الثاني بعد الأهلي.

وأضاف :"الزمالك دائما ينافس على المركز الثاني" منوها بذلك، معقبا ان "محدش هيقدر يوصل للأهلي الدوري ده حتى بعد موضوع كورونا لان الفارق بين الزمالك والأهلي كبير حيث دخل في مرمى الاهلى 8 أهداف وتصدر بها المركز الأول بينما الزمالك يتصدر المركز الثاني ودخل في مرماه 21 هدفا".

واشار إلى أن الذي ساعد الأهلي على هذا الفوز بجدارة هو استقرار الادارة الفنية بقيادة المدير الفني فايلر، والذي انعكس بشكل كبير على أداء اللاعبين في الملعب والمباريات، موضحا: "فايلر عمل حاجات مكناش متعودين عليها في الدوري وكان بيغير 5 و6 لعيبة في كل مباراة". 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يحق له إنهاء عقده| خبير لوائح يحذر الأهلي من عدم مشاركة صالح جمعة فى الدورى

عصام الحضري: الإصرار غاب عن لاعبي الزمالك أمام نادي مصر

القمة 120.. الأهلي يسعى لإحكام قبضته على الصدارة والزمالك يدخل بمعنويات مرتفعة

أمر لا يوصف إلا بالرخص.. نبيل الحلفاوي عن المطالبة برحيل فايلر

بعد خسارة الأهلى القمة.. شوبير يرد على المطالبين برحيل فايلر

مجدي عبد الغني مهاجما فايلر: كتير على الأهلي يتغلب بالتلاتة في مباراة القمة

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة| الزمالك ينتظر رد فيريرا والتراجع عن صفقة أري بابل.. والحضري: مستعد أشيل الكور في الأهلي

دعاء ترك الشهوات والمعاصي

الصبر مفتاح الفرج .. من ابتلاه الله عليه بهذه الأدعية

سعر الدولار اليوم 20-9-2020

حفل زفاف تحول إلى مأتم.. عريس يطلق النار على نفسه لسبب غريب| صور

سعر ومواصفات تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2021.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موريشيوس جزيرة الأحلام.. الاستمتاع في أهدأ مكان بالعالم.. صور

وركبت الـ X 6 .. سعر خيالي لسيارة مغني المهرجانات عمر كمال.. صور

سعر تويوتا كورولا هايبرد toyota corolla hybrid 2021 الكهربائية.. صور