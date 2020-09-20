الإسكان: العاصمة الإدارية الجديدة ستكون أيقونة للمصريين.. فيديو

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن العاصمة الإدارية الجديدة سوف تكون أيقونة مصر في الفترة القادمة، نظرا لحجم المشروعات التي تتم بها، مشيرا إلي أنه وزارة الإسكان تعمل علي حوالي 40 ألف فدان، تعتبر بمثابة المرحلة الأولى للعاصمة.





وأضاف عمرو خطاب، خلال مكالمته الهاتفية في برنامج "صباح الورد" المذاع علي فضائية"تن"، أن معايير الاستدامة تخص أي مجتمع عمراني ولا تضم شريحة واحدة في المجتمع، موضحا أن المجتمع المصري متنوع.





وأشار خطاب، إلى أن أول طرح في الحي السكني كان سعر المتر فيه أقل من السوق المنافس بنسبة 70%، متابعا أن الإقبال الكبير من الجمهور على الوحدات سواء قطاع حكومي أو خاص، وذلك دليل علي أن العاصمة ليست لطبقة معينة في الدولة.





وأوضح "المتحدث بإسم وزارة الإسكان"، أن أول مشروع تم بناؤه كان الحدائق الخضراء لكي تخدم الموظفين الجدد في العاصمة، مشيرا إلي أن هذا المشروع يضم مختلف المساحات والأسعار، التي تناسب جميع الطبقات.





وأكد "المتحدث باسم وزارة الإسكان"، أنه تم اكتمال أكثر من حي بالعاصمة، تتنوع فيه المساحات من 100 إلى 600 متر، بالإضافة إلي وحدات صغيرة وفيلات في حي سكني واحد.