في عهد الرئيس السيسي.. إنشاء 11 مشروعًا خدمياً بتكلفة 746 مليون جنيه بمركز أولاد صقر

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعي جاهدة إلي الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة للمساهمة في توفير احتياجات المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب الجاد وكذلك المشاركة في بناء مصرنا الجديدة التي نحلم بها.





وأضاف محافظ الشرقية أن المتابعة المستمرة لموقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة تسهم وبشكل كبير في التعرف على أي تحديات أو معوقات قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات، وصولًا للإنتهاء منها وفقًا للبرامج الزمنية المحددة لها ودخولها الخدمة دعمًا لما يقدم من خدمات للمواطنين من خلال هذه المشروعات، مشيرًا إلي أنه جار تنفيذ 270 مشروعًا بكافة القطاعات بنطاق المحافظة بتكلفة مالية 24 مليار و106 ملايين جنيه منهم 11 مشروعاً خدميا بمركز ومدينة أولاد صقر بقطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي - التعليم - الشباب والرياضة - الكهرباء) بتكلفة بلغت 746 مليونًا و500 ألف جنيه.

اقرأ أيضًا:

محافظ الشرقية: إنشاء 11 مشروعًا خدميًا بتكلفة و754 مليون جنيه بمركز ههيا

أوضح محافظ الشرقية أنه جار تنفيذ 6 مشروعات بقطاع الصرف الصحي بتكلفة بلغت 685 مليوناً و600 ألف جنيه بمركز ومدينة أولاد صقر شملت إنشاء مشروع شبكات وخطوط طرد ومحطات رفع صادق - درويش بتكلفة مالية بلغت 196 مليونًا و500 ألف جنيه، ومشروع شبكات وخطوط طرد ومحطات رفع كفر الشوافين بتكلفة مالية بلغت 87 مليونًا و590 ألف جنيه، ومشروع شبكات وخطوط طرد ومحطات رفع منشأة ناصر - السادات بتكلفة مالية بلغت 63 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي بني منصور بتكلفة بلغت 200 مليون و500 ألف جنيه، ومشروع صرف صحي سعادة والدرديري بتكلفة بلغت 76 مليوناً و900 ألف جنيه، ومشروع صرف صحي أبو عوينات بتكلفة بلغت 61 مليوناً و100 ألف جنية، وذلك لتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم حفاظًا علي البيئة والصحة العامة لأهالي القرية .





وفي قطاع الشباب والرياضة أكد محافظ الشرقية أنه جارٍ تطوير نادي أولاد صقر بتكلفة 475 الف جنيه، بالاضافة إلي إنشاء محطة محولات أولاد صقر والتي تعمل بجهد 66/11 ك.ف بهدف تخفيف الأحمال وتحسين مستوي الخدمة والعمل علي استقرار التيار الكهربي.





ولتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول والقضاء علي نظام الفترتين بالمدارس، أوضح محافظ الشرقية أنه جار إنشاء 3 مشروعات بقطاع الأبنية التعليمية بمركز ومدينه أولاد صقر بتكلفة مالية بلغت 18 مليون و 400 ألف جنيه شملت إنشاء جديد لمدرسة جزيرة الشافعي الإعدادية لإضافة 9 فصول دراسية وبتكلفة 4 ملايين و800 ألف جنيه، وإنشاء جديد لمدرسة أبو عويضة للتعليم الأساسي لإضافة 11 فصلاً جديداً وبتكلفة 6 مليون و 400 ألف جنيه، وكذلك انشاء إدارة أولاد صقر التعليمية بتكلفة 7 ملايين و200 ألف جنيه.





وأوضح محافظ الشرقية أنه تم الإنتهاء مشروع إحلال جزئي لمدرسة الشهيد أحمد صبحي الشربيني للتعليم الأساسي لتطوير 24 فصلاً دراسياً وبتكلفة 10 ملايين و100 ألف جنيه وكذلك الانتهاء من مشروعي صرف صحي متكامل بقريتي حمادة وزور أبو الليل التابعتين لمركز ومدينة أولاد صقر بتكلفة 186 مليوناً و700 ألف جنيه.