وزير الزراعة يوافق على تخصيص أرض لإقامة معهد أزهري بكفر الدوار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، موافقة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على إنشاء معهد دينى أزهري بمنطقة منشأة الهلباوى التابعة لمركز كفر الدوار.





وأوضح محافظ البحيرة، أن المساحة المخصصة لبناء المعهد 3 قراريط تقع خارج الحيز العمرانى والملاصقة لمساحة 6 قراريط داخل الحيز ليصبح إجمالي مساحة المعهد 9 قراريط بناحية منشأة الهلباوى بمركز كفر الدوار تبرعا من أحد المواطنين.







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وأكد محافظ البحيرة، أنه ستتم مراعاة جميع الاشتراطات وبعد إنهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الازهر الشريف طبقا للقواعد والقوانين المنظمة.





وكان اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أشاد بدور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بنطاق المحافظة، خاصة جمعية الأورمان بالبحيرة في تقديم المساعدات المادية والعينية للأسر الأولى بالرعاية وتقديم جميع أنواع الدعم والرعاية لتمكينهم من تحقيق أهدافهم وطموحاتهم، وذلك تفعيلًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" للعمل على تحقيق الأفضل للمجتمع المصري في جميع المجالات.







في السياق نفسه، أوضح عادل درغام، مدير جمعية الأورمان، أن الجمعية ساهمت خلال الفترة الماضية وحتى الآن فى تنمية المشاريع الصغيرة لـ ١٣٨٤ مستفيدا بإجمالي مبلغ ٩ ملايين و٦٨٨ ألف جنيه بواقع ٧٠٠٠ جنيه لكل حالة.



وقال مدير جمعية الأورمان إنه خلال شهر سبتمبر الجاري تم تنمية المشاريع الصغيرة لـ ٢٤ مستفيدا بمبلغ ١٦٨ ألف جنيه بواقع ٧ آلاف جنيه لكل مستفيد.





ووجه المحافظ، بتوسيع قاعدة المساعدات لتشمل القرى والنجوع الأكثر احتياجًا بجميع مدن ومراكز المحافظة، مشيرًا إلى أهمية تلك المشروعات فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر والمساهمة فى بدء مشروعات صغيرة واستثمار محدود يعينهم على أعباء الحياة مع التنسيق والإشراف والمتابعة المستمرة لمديرية التضامن الاجتماعي على جميع الأعمال والجهود التى تتم.

