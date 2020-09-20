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رياضة

أبو العينين يجتمع مع لاعبي سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة كوكا كولا.. صور

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 12:17 م
محمد أبو العينين
محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا
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عبدالله هشام
عقد محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، اجتماعا هاما مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لتحفيزهم قبل استئناف مباريات دوري الدرجة الثانية بمجموعة القاهرة والتي ستنطلق عصر الثلاثاء المقبل.

ويستعد فريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة كوكا كولا في الثالثة والنصف عصر الثلاثاء المقبل على ملعب السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من مباريات مجموعة القاهرة والقناة بدوري الدرجة الثانية.

وشدد أبو العينين خلال جلسته مع اللاعبين والجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان، على ثقته الكاملة في مجموعة العمل بقيادة معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي، وكذلك كافة العناصر التي اختارها الجهاز هذا الموسم لتحقيق حلم الصعود.

وقال رئيس النادي خلال الجلسة: "نحن فخورون بما قدمتموه حتى الآن في الدوري، ولكن الهدف لم يتحقق حتى الآن، وكلنا ثقة أنكم ستحجزون لأنفسكم مكانا في الدوري الممتاز الموسم المقبل، ولكن كل الدعم المادي والمعنوي من مجلس إدارة النادي".

وعاد ليقول للاعبين: "لديكم جهاز فني على أعلى مستوى بقيادة مشروعنا الكبير هيثم شعبان الذي تولى المهمة في ظروف صعبة الموسم الماضي، وكاد أن يخطف تذكرة التأهل في الجولة الأخيرة لولا سوء التوفيق، وفي هذا الموسم يسير بخطى ثابتة معاكم نحو القمة، وكلنا نثق في إمكاناته وقدراته على تحقيق حلم الصعود".

وأنهى حديثه قائلا: "لكم مني كل الدعم المادي والمعنوي، مجلس الإدارة بالكامل معكم ويتابعكم دقيقة بدقيقة، كونوا رجالا على قدر المسئولية الملقاة على عاتقكم، ولكم منا كامل الدعم والثقة، لديكم ٥ مباريات كل مباراة كأنها نهائي بطولة، نثق فيكم وإن شاء الله نصعد سويا إلى الدوري الممتاز".
أبو العينين يجتمع مع لاعبي سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة كوكا كولا.. صور
أبو العينين يجتمع مع لاعبي سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة كوكا كولا.. صور
أبو العينين يجتمع مع لاعبي سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة كوكا كولا.. صور
أبو العينين يجتمع مع لاعبي سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة كوكا كولا.. صور
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