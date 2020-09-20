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فن

حكيم يستجيب لطلب أحد أبطال السباحة من ذوى القدرات الخاصة يريد مقابلته.. فيديو

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 01:39 م
حكيم
حكيم
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شروق إبراهيم
استجاب الفنان حكيم إلى طلب أحد أبطال السباحة من ذوى القدرات الخاصة بالجلوس معه. 

ونشر حكيم مقطع فيديو له مع بطل السباحة عبد الرحمن وعلق على الفيديو قائلا: "الكابتن البطل .. عبدالرحمن طلب مني على الصفحه إنه يشوفني واتصور معاه.

وأضاف حكيم قائلا: "استقبلته وشرفني وكان ليا الشرف اني اقعد مع بطل السباحة وبطل المسافات الطويلة.. شرفتني ونورتني يا عبدالرحمن". 

ونشر الفنان حكيم، مجموعة مقطع فيديو من كواليس أحدث أغانيه "صحاب أونطة" وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق "حكيم" على الفيديو قائلًا: "لو عايز تشوف كل كواليس أغاني حكيم اشترك دلوقتى في قناة حكيم الرسمية على اليوتيوب من اللينك فى البايو".

وطرح الفنان حكيم أحدث أغنياته التي تحمل اسم "صحاب أونطة"  عبر قناته على YouTube وحقق حكيم 755,382 مشاهدة فى أقل من 24 ساعة.

واحتلت الأغنية التريند رقم 3 بعد ساعات من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "انا قلبي شال من اقرب ناس كنت بقول انها مني .. ف الأساس على ضحكتي حاسدني .. لو هتسأل عنهم هقول .. مكنوش صحابي .. صحابي دول صحاب اونطة".

صحاب أونطة" لـ حكيم  كلمات : محمد الفنان، وألحان :محمد الفنان، وتوزيع: ديزل، ومكساج : م أحمد جوده، وميكس: اسامة طارق، وماستر: أمير محروس، ومنتج فنى: فايز عزيز.
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