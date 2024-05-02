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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صبحي يشهد الإعلان عن انطلاق رالي الفراعنة الدولي والبطولة العربية للدراجات النارية

صدى البلد

شهد اليوم  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المؤتمر الصحفي بأحد الفنادق بالقاهرة للإعلان عن تفاصيل رالي الفراعنة الدولي في مصر والذي تقام منافساته خلال الفترة من (٢-٨) مايو الجاري، وكذا الاعلان عن البطولة العربية للدراجات النارية، والذي ينظمه الاتحاد المصري للدراجات النارية،  تحت رعاية جامعة الدول العربية ووزارة الشباب والرياضة.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته باستضافة مصر لهذه الفعاليات الرياضية المهمة، وأثرها في تعزيز مكانة مصر كوجهة رياضية عالمية، والترويج للسياحة في مصر من خلال هذه الفعاليات.

وتوجه " صبحي " بالحديث الي الوفود الأجنبية والعربية المشاركة في الحدث قائلا: أشكركم على تواجدكم في مصر وأتمنى لكم التوفيق في المنافسات الخاصة بالبطولة وكل التمنيات بقضاء وقت ممتع في بلدكم الثاني مصر.

من جانبه توجه  فيصل غسال  الوزير المفوض عن جامعة الدول العربية بالشكر الي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على دعمه للبطولة وتواجده اليوم  بالمؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة.

كما أشاد إبراهيم فريد رئيس الاتحاد العربي للدراجات النارية بدعم الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للرياضة المصرية، وكذلك دعم وزير الشباب والرياضة وجامعة الدول العربية للبطولة.

ومن المقرر أن يشارك في رالي الفراعنة الدولي للدراجات النارية والبطولة العربية للدراجات النارية 10 دول وهي: "الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، جنوب إفريقيا، تايوان، الجزائر، السعودية، السودان، فلسطين ليبيا"، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف والناقل الرسمي للرالي ريسبكت تورز، ويشارك  منتخب مصر بعدد 7 لاعبين مصنفين ومرشحين للمنافسة على المراكز الأولى.

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