البطولة الخامسة لي.. عمرو السولية يهنئ جمهور الأهلي بالدوري الـ 42

، بتتويج الفريق ببطولة الدوري الممتاز رقم 42، ونشر السولية عدة صور من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلق السولية قائلا: "ألف مبروك لجماهير النادي الأهلي العظيمة بطولة الدوري الـ 42 وبطولة الدوري الخامسة ليا مع النادي، تعب موسم كامل لاعيبة رجالة وبإذن الله كل التركيز في بطولة أفريقيا".





جاء تتويج الأهلي بعد أن ارتفع رصيد الفريق لـ 72 نقطة في صدارة جدول الترتيب، متفوقًا على أقرب ملاحقيه نادي الزمالك بفارق 20 نقطة قبل نهاية المسابقة بـ 6 جولات.





ولم يخسر الأهلي ، سوى مباراة وحيدة هذا الموسم، تحت قيادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للمارد الأحمر، ليسجل اسمه بحروف من نور كأول مدرب سويسري يتوج بلقب الدوري، والمدرب الأجنبي الثاني عشر الذي يتوج باللقب المحلي مع الأهلي.



