البطولة الخامسة لي.. عمرو السولية يهنئ جمهور الأهلي بالدوري الـ 42

ألف مبروك لجماهير النادى الأهلى العظيمة بطولة الدورى ال ٤٢ 🏆 🦅وبطولة الدورى الخامسة ليا مع النادى تعب موسم كامل لاعيبة رجالة وبإذن الله كل التركيز فى بطولة أفريقيا 🙏🏆💪