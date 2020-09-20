الأهلي فى المقدمة.. مصدر يكشف الفرق المصرية الأربعة المشاركة بدوري الأبطال والكونفيدرالية

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن آخر المستجدات بشأن الفرق الأربعة المقرر ترشيحها للمشاركة فى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية النسخة القادمة.





وقال المصدر ذاته إن ارتياحا ساد بين صفوف اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية بعد ترحيل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف مواعيد منافسات نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا من شهر سبتمبر الجارى إلى أكتوبر المقبل.





وأضاف: النادى الأهلي حسم لقب الدورى وأول المشاركين فى دورى أبطال إفريقيا ويتبقى الطرف الثاني الذى يرافقه إلى بطولة الكاف حيث أن الصراع على المركز الثاني يتنافس عليه الزمالك والمقاولون العرب وبيراميدز.





وأشار إلى أن ملامح الفرق الأربعة المشاركة ببطولات الكاف وضحت وهي أصحاب المراكز الأربعة فى ترتيب جدول الدورى المحلى الذى يتبقى له ٦ جولات على انتهائه.





وشدد على أن الجبلاية سوف ترسل الفرق الأربعة المشاركة فى دورى ابطال افريقيا وكأس الكونفيدرالية الى الكاف قبل الموعد المحدد يوم ٣٠ أكتوبر القادم.

يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف أرسل إلى الاتحادات الأهلية خطابا جاء على النحو التالي..





- بالنسبة للاتحادات الأعضاء التي لم تكمل موسم 2019/20 لكنها وضعت معايير لتصنيف الأندية أو القيام بعملية موائمة لترتيب المسابقات الوطنية لموسم 2019/20، الفرق المشاركة يجب أن تكون هي الفرق المتأهلة عن المسابقات الوطنية 2019/20 بما يتطابق مع مواصفات المشاركة المذكورة في المواد 2 و3 فصل 4 من اللوائح.





- بالنسبة للاتحادات الأعضاء التي لم تكمل موسم 2019/20 واعتبرت الموسم ملغيًا، الفرق المشاركة ستكون هي نفس الفرق التي شاركت في موسم مسابقات 2019/20 مع الوضع في الاعتبار الحصة المخصصة لكل اتحاد طبقًا لتصنيفه.