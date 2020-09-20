AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي فى المقدمة.. مصدر يكشف الفرق المصرية الأربعة المشاركة بدوري الأبطال والكونفيدرالية

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 01:40 م
فريق الأهلي
فريق الأهلي
Advertisements
يسرى غازى
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن آخر المستجدات بشأن الفرق الأربعة المقرر ترشيحها للمشاركة فى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية النسخة القادمة.

وقال المصدر ذاته إن ارتياحا ساد بين صفوف اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية بعد ترحيل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف مواعيد منافسات نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا من شهر سبتمبر الجارى إلى أكتوبر المقبل.

وأضاف: النادى الأهلي حسم لقب الدورى وأول المشاركين فى دورى أبطال إفريقيا ويتبقى الطرف الثاني الذى يرافقه إلى بطولة الكاف حيث أن الصراع على المركز الثاني يتنافس عليه الزمالك والمقاولون العرب وبيراميدز.

وأشار إلى أن ملامح الفرق الأربعة المشاركة ببطولات الكاف وضحت وهي أصحاب المراكز الأربعة فى ترتيب جدول الدورى المحلى الذى يتبقى له ٦ جولات على انتهائه. 

وشدد على أن الجبلاية سوف ترسل الفرق الأربعة المشاركة فى دورى ابطال افريقيا وكأس الكونفيدرالية الى الكاف قبل الموعد المحدد يوم ٣٠ أكتوبر القادم.
  
يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف أرسل إلى الاتحادات الأهلية خطابا جاء على النحو التالي..

- بالنسبة للاتحادات الأعضاء التي لم تكمل موسم 2019/20 لكنها وضعت معايير لتصنيف الأندية أو القيام بعملية موائمة لترتيب المسابقات الوطنية لموسم 2019/20، الفرق المشاركة يجب أن تكون هي الفرق المتأهلة عن المسابقات الوطنية 2019/20 بما يتطابق مع مواصفات المشاركة المذكورة في المواد 2 و3 فصل 4 من اللوائح.

- بالنسبة للاتحادات الأعضاء التي لم تكمل موسم 2019/20 واعتبرت الموسم ملغيًا، الفرق المشاركة ستكون هي نفس الفرق التي شاركت في موسم مسابقات 2019/20 مع الوضع في الاعتبار الحصة المخصصة لكل اتحاد طبقًا لتصنيفه.
 
- بالنسبة للاتحادات الأعضاء التي لم يكتمل الموسم بها بعد أو لم تتمكن من إنهاء الموسم قبل الموعد المحدد للتقديم، سيكون مطلوبًا منها اختيار أحد المعايير المذكورة أعلاه لتحديد ممثليها على أن يخضع الأمر لموافقة CAF.
Advertisements

ترشيحاتنا

شاهد .. أحدث ظهور لـ هند رضا على السوشيال ميديا

احذري.. الاستهلاك المفرط لهذه العشبة يدمر الكبد والكلي

سعر تويوتا كورولا هايبرد toyota corolla hybrid 2021 الكهربائية.. صور

المغرب.. إمام مسجد يغتصب 6 قاصرات في طنجة

رئيسة حزب الخير التركي تنتقد أردوغان وتطالبه بوقف افتعال المشاكل مع مصر

بدائل قانونية.. كيف حسم وزير التربية والتعليم مصير الدروس الخصوصية؟| تفاصيل

AdvertisementS

بالأسماء.. شوبير يعلن خليفة كارتيرون فى الزمالك والحسم خلال ساعات

الحسم خلال ساعات.. طلب أخير لـ فيريرا من الزمالك قبل توليه تدريب الفريق رسميا

بعد وصوله مصر .. ميتشو يكشف لـ صدى البلد حقيقة اقترابه من تدريب الزمالك

سحر وشعوذة.. "شيخ" رضا عبدالعال يثير الجدل بعد واقعة استاد طنطا

ضربة موجعة للبلوجرانا.. رابطة الليجا تحرم برشلونة من إبرام صفقات جديدة

أحمد عيد: أخيرا جمهور الزمالك هيناموا.. بقالنا 4 أيام من غير راحة

بسبب تصريحاته بشأن الحكام.. اللجنة الخماسية تدرس إحالة رئيس الزمالك إلى لجنة الانضباط

صفع الحكام واستبعاد جروس وسحر كشري.. تعرف على تصريحات رئيس نادي الزمالك

وفاة إيهاب صالح المدير التنفيذي السابق لاتحاد الكرة

الأهلي فى المقدمة.. مصدر يكشف الفرق المصرية الأربعة المشاركة بدوري الأبطال والكونفيدرالية

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

مكافأة كبيرة تنتظر فايلر بعد تتويج الأهلي ببطولة الدوري المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة .. نسرين طافش تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

مين أحلى؟ أروى جودة ونيللي كريم بنفس الإطلالة.. صور

بكاش مايوه.. منة فضالي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة