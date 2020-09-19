الدورى الـ8 فى مشوارى| شريف إكرامى يعلق على فوز الاهلى بالبطولة.. شاهد

الدوري ال٤٢ و ال٨ في مشواري،مبروك لجمهور الاهلي الكبير و لزملائي اللاعبين الرجال و للمدرب الواعد ريني ڤايلر،كل التوفيق لكم في المشوار الافريقي لتحقيق الهدف الاكبر