AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدورى الـ8 فى مشوارى| شريف إكرامى يعلق على فوز الاهلى بالبطولة.. شاهد

السبت 19/سبتمبر/2020 - 04:28 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
علق شريف اكرامى حارس مرمى النادى الاهلى سابقا، على فوز النادى الاهلى ببطولة الدورى المصرى، بنشر تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " .

وكتب اكرامى في تغريدته: " ‏الدوري ال٤٢ وال٨ في مشواري، مبروك لجمهور الاهلي الكبير ولزملائي اللاعبين الرجال وللمدرب الواعد ريني ڤايلر، كل التوفيق لكم في المشوار الافريقي لتحقيق الهدف الاكبر " .

اقرا ايضا :
سيد عبد الحفيظ يطالب لاعبي الأهلي بالتركيز في مواجهة المقاصة

جاء تتويج الأهلي بعد أن ارتفع رصيد الفريق لـ 72 نقطة في صدارة جدول الترتيب، متفوقًا على أقرب ملاحقيه نادي الزمالك بفارق 20 نقطة قبل نهاية المسابقة بـ 6 جولات.

ولم يخسر الأهلي ، سوى مباراة وحيدة هذا الموسم، تحت قيادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للمارد الأحمر، ليسجل اسمه بحروف من نور كأول مدرب سويسري يتوج بلقب الدوري، والمدرب الأجنبي الثاني عشر الذي يتوج باللقب المحلي مع الأهلي.

وسيطر الأهلي على البطولة من أول يوم وحتى قبل نهايتها بـ 6 جولات .. لم يشاركه أحد في الصدارة، ليتوج نفسه بطلًا عن جدارة واستحقاق ويحصد الدرع رقم 42 له.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هاني رمزي يهنئ الأهلي ببطولة الدوري: فوز مستحق وأداء مشرف

مبروك لأعظم جمهور في الكون.. وليد سليمان يهنئ جماهير الأهلي ببطولة الدوري

العبرة دائما بالبطولات.. لميس الحديدي تهنئ الأهلي بـ الدوري 42

الأهلي في مصر كما الأهرامات.. إعلامي إماراتي يهنئ جماهير القلعة الحمراء بالدوري 42

أحمد فتحي يهنئ الأهلي وجماهيره بـ الدرع الـ 42

دائما يسبق المنافسين.. حسام عاشور يهنئ الأهلي ببطولة الدوري الـ42

ترشيحاتنا

زيادة 5 آلاف جنيه في سعر أوبل أسترا 2020

وظهر الحق.. إثبات نسب طفلة فتاة الدقهلية.. والأمن يضبط الأب الهارب

تفاصيل عودة نجاة الصغيرة للغناء بـ تعظيم سلام للجيش

في ذكرى رحيل جميل راتب.. تعرف على جنسيته وديانته الحقيقية

الكاف يهنئ النادي الأهلي بلقب الدوري الـ 42.. ويصفه بـ العملاق المصري

جروس يعتذر عن عدم تدريب الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الملك فاروق منع ركوب السيارات الحمراء.. واستثناء خاص لـ شكوكو.. ما السر؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول لب البطيخ

بدأ ببيع الحلوى.. قصة أليكو دانجواتي أغنى رجل فى أفريقيا | صور