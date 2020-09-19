بعد موافقة اتحاد الكرة.. المقاصة يقيم ممرا شرفيا لـ الأهلي في مباراة الليلة

ويسعى فريق الأهلي بقيادة بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر لتحقيق فوزا شرفيا في مباراة اليوم، أو التعادل على أقل تقدير، حتى لا يعكر صفو الاحتفال باللقب.

في المقابل يطمح مصر المقاصة في مواصلة انتفاضته الأخيرة في مسابقة الدوري، بانتزاع الفوز من المارد الأحمر.





ونجح المقاصة في تحقيق الفوز في آخر 4 مباريات بالدوري، على حساب الإسماعيلي والاتحاد وطنطا ونادي مصر.





ويتصدر الأهلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 72 نقطة، بفارق 17 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد مصر المقاصة في المركز السابع بـ 36 نقطة.