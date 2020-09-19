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رياضة

بعد موافقة اتحاد الكرة.. المقاصة يقيم ممرا شرفيا لـ الأهلي في مباراة الليلة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 01:53 م
فريق الأهلي
فريق الأهلي
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عمرو الحلواني
وافقت اللجنة الخماسية لإداراة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، على طلب مصر المقاصة بإقامة ممر شرفي لفريق الأهلي، خلال مباراة اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 28، من مسابقة الدوري الممتاز.

كان الأهلي قد حسم لقب الدوري رسميا لصالحه، عقب هزيمة الزمالك " الوصيف"، أمام أسوان  بهدف نظيف، أمس الجمعة.

ويسعى  فريق الأهلي بقيادة  بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر لتحقيق فوزا شرفيا في مباراة اليوم، أو التعادل على أقل تقدير، حتى لا يعكر صفو الاحتفال باللقب.

في المقابل يطمح مصر المقاصة في مواصلة انتفاضته الأخيرة في مسابقة الدوري، بانتزاع الفوز من المارد الأحمر.

ونجح المقاصة في تحقيق الفوز في آخر 4 مباريات بالدوري، على حساب الإسماعيلي والاتحاد وطنطا ونادي مصر.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 72 نقطة، بفارق 17 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد مصر المقاصة في المركز السابع بـ 36 نقطة.




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