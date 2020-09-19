AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سيد عبد الحفيظ يطالب لاعبي الأهلي بالتركيز في مواجهة المقاصة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 01:25 م
فريق الأهلي
فريق الأهلي
Advertisements
عبدالحكيم أبو علم
طالب سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالتركيز في مواجهة مصر المقاصة المقرر لها مساء اليوم.

وسادت أجواء إحتفالية داخل معسكر الفريق الأحمر بعد التتويج الرسمي بلقب الدوري رقم 42 عقب خسارة الزمالك من اسوان بهدف نظيف.
وتحدث سيدعبدالحفيظ  مع اللاعبين وطالبهم بتأجيل الإحتفالات خاصة أن بطولة الدوري تعد طبيعية فالفريق قد حصدها ضعف عدد فرق مصر كلها.

ويستضيف الفريق الأحمر فريق مصر المقاصة في الثامنة من مساء اليوم السبت في إطار الجولة الـ28من منافسات بطولة الدوري.

ويخوض الأهلي مواجهة الليلة بعدما حسم بطولة الدوري العام رسميًا أمس، الجمعة، بعد خسارة الزمالك من أسوان بهدف نظيف في الجولة الـ28 للدوري وجاءت خسارة الزمالك أمس لتُعلن تتويج الاهلي رسميًا باللقب للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه.

ويدخل الأهلي مواجهة المقاصة وهو يعتلي قمة الدوري الممتاز برصيد 72 نقطة جمعها على مدار 27 جولة، بعدما حقق الفوز في 23 مباراة، واكتفى بالتعادل في 3 مباريات وخسر في مباراة واحدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ليلة التتويج بالدرع 42.. الأهلي يواجه الاتحاد السكندري لحسم لقب الدوري

ليلة التتويج بالدوري .. موعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى والقنوات الناقلة

قبل ساعات الحسم.. تفوق تاريخي لـ الأهلي في مواجهاته ضد الاتحاد السكندري

احتفال لاعبي الأهلي بالدوري 42 بعد خسارة الزمالك من أسوان.. فيديو

مبروك لأعظم جمهور في الكون.. وليد سليمان يهنئ جماهير الأهلي ببطولة الدوري

تريزيجيه يهنئ الأهلي وجماهيره ببطولة الدوري الـ42

ترشيحاتنا

شاهد | لقاء الخميسي في احضان زوجها محمد عبدالمنصف

أردوغان يستشيط غضبًا.. تركيا منزعجة لاستقالة السراج من رئاسة حكومة الوفاق الليبية

ليلة سقوط كارتيرون.. ماذا قدم التعاون في ظهوره الأول تحت قيادة الديك الفرنسي؟

شركة المترو للتشغيل: وزارة النقل تتابع بشكل يومي فكرة التذكرة الموحدة

تخفيض جديد في أسعار سوزوكي ألتو suzuki alto يجعلها أرخص سيارة في مصر.. صور

مواعيد مباريات اليوم السبت 19 - 9 - 2020 والقنوات الناقلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون ملابس.. سيرين عبد النور تنشر صورة جديدة لـ رضيعها

بعد خطوبتها.. 10 صور تكشف عن أناقة ابنة ماجد المصري

تعرف على تكلفة إطلالة ياسمين صبري في أحدث جلسة تصوير