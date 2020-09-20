محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بمدرسة عفت الهويدى بحي المناخ

استكمل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، جولته بتفقد أعمال إنشاء مدرسة عفت الهويدى بحى المناخ ، رافقه خلالها الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم، و الدكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ ، ورجل الأعمال سيد حفيلة مؤسس المدرسة، فى إطار جولاته اليوم بعدد من أحياء المحافظة، لمتابعة آخر مستجدات المشروعات التنموية والخدمية الجارى العمل بها.









وتابع المحافظ آخر مستجدات العمل داخل المدرسة، والتى تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لها وجار استكمال أعمال المرافق ، وتعرف على كافة التجهيزات والاستعدادات النهائية لسرعة الانتهاء من تنفيذها وبدء التشغيل ، مشيدا بالطراز المتميز للمدرسة والمقامة على أعلى مستوى ، وتمثل إضافة لمنظومة التعليم ببورسعيد والتى تشهد تطورا كبيرا فى إطار خطة الدولة للارتقاء بمنظومة التعليم على أحدث مستوى .



