بازار بورسعيد الجديد بحي العرب نقلة جديدة فى القضاء على العشوائيات.. ويضم أول مجمع غذائي في مصر للخضروات والفواكه.. صور

- يضم اسواق الخضروات والفاكهة واللحوم ويكمل ثنائية احدث الاسواق الحضارية في مصر









- اول مجمع غذائي في مصر للخضروات والفواكه والانشطة المختلفة بطراز حديث علي مساحة ٢٤ الف م٢









-محافظ بورسعيد :

بازار بورسعيد الجديد نقلة حضارية كبيرة لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين









بورسعيد علي موعد قريبا مع حدث يضاف الي انفرادها بالمشروعات التنموية علي مستوي مصر حيث من المنتظر ان يتم افتتاح احدث بازار جديد يضم مجمع اسواق حضاري للخضروات والفاكهة واللحوم اقيم علي احدث طراز معماري في مواجهة سوق الاسماك الحديث ليشكل الاثنان معا واحدة من اهم مناطق الابهار في الطراز المعماري للاسواق العالمية التي تدخل مصر من بوابة بورسعيد









ويعد البازار الجديد الاحدث من نوعة في مصر مثلما كان سوق الاسماك وستكون تلك المنطقة ستعد مركزا ومزارا تجاريا وسياحيا لابناء المحافظة والمحافظات الاخري .ونقلة حضارية كبيرة لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين .









ويضم البازار الذي يقام علي مساحة ٢٤ الف م٢ محلات جملة وقطاعي للخضروات والفاكهة ومحلات عطارة وسوبر ماركت ودواجن ولحوم ومحلات للمخبوزات بحيث يشكل سوق الخضروات مع سوق الاسماك مجمع تجاري متكامل يغطي احتياجات ابناء المحافظة وزوارها من كافة الاحتياجات الغذائية اليومية .بالاضافة الي ٤ بنوك بالاضافة الي ٨ مطاعم دورين.









واكد محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان بان البازار الجديد ينهي مع سوق الاسماك اكبر بؤرة اسواق عشوائية كانت موجودة بقلب المدينة بحي العرب لتتحول الي منطقة الداون تاون للتسوق الغذائي لابناء المدينة وزوارها بالسوق المجمع وسوق الاسماك والخدمات الفريدة التي يضمها كل منهما















