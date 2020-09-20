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أخبار العالم

ترامب: الوضع سيكون كئيبًا حال فوز بايدن في انتخابات الرئاسة

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 02:45 م
الرئيس الأمريكي،
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ومنافسه في الانتخابات جو بايدن
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دعاء أبوهشيمة
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الوضع سيكون كئيبا إذا فاز بايدن في انتخابات الرئاسة المقبلة.

وقال ترامب​، في تغريدة له عبر ​موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"​، إلى أن "الفوز الكبير.العام المقبل، إذا تم إعادة انتخابي، سيكون أفضل عام لنا على الإطلاق! يريد ​جو بايدن​ النائم مضاعفة الضرائب أربع مرات والذهاب إلى الرعاية الصحية الاجتماعية. كآبة!".

وفي تغريدة منفصلة، أضاف الرئيس الأمريكي: في ​فرجينيا​ في وفي كل مكان يشهد نفس الحدث، أنا الشيء الوحيد الذي يقف بينكم وبين التعديل الثاني. إذا تم إعادة انتخابي، فسيكون ذلك آمنا بنسبة 100%، وإذا لم يحدث ذلك، فسيذهب كل شيء".

جدير بالذكر أن ولاية فرجينيا وساوث داكوتا ووايومنغ ومينيسوتا بدأوا التصويت المبكر بسبب جائحة كورونا قبل انتخابات الثالث من نوفمبر القادم.

بدأ الناخبون الإدلاء المباشر بالأصوات أمس، وقال بعض الناخبين في مينيسوتا إنهم تواقون إلى المشاركة المبكرة في العملية الانتخابية أو إلى تجنب الحشود المحتملة يوم الانتخابات.
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