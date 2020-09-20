ترامب: الوضع سيكون كئيبًا حال فوز بايدن في انتخابات الرئاسة

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الوضع سيكون كئيبا إذا فاز بايدن في انتخابات الرئاسة المقبلة.





وقال ترامب​، في تغريدة له عبر ​موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"​، إلى أن "الفوز الكبير.العام المقبل، إذا تم إعادة انتخابي، سيكون أفضل عام لنا على الإطلاق! يريد ​جو بايدن​ النائم مضاعفة الضرائب أربع مرات والذهاب إلى الرعاية الصحية الاجتماعية. كآبة!".





وفي تغريدة منفصلة، أضاف الرئيس الأمريكي: في ​فرجينيا​ في وفي كل مكان يشهد نفس الحدث، أنا الشيء الوحيد الذي يقف بينكم وبين التعديل الثاني. إذا تم إعادة انتخابي، فسيكون ذلك آمنا بنسبة 100%، وإذا لم يحدث ذلك، فسيذهب كل شيء".





جدير بالذكر أن ولاية فرجينيا وساوث داكوتا ووايومنغ ومينيسوتا بدأوا التصويت المبكر بسبب جائحة كورونا قبل انتخابات الثالث من نوفمبر القادم.



