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فن

بـ ماكياج جذاب.. كندة علوش تخطف أنظار متابعيها.. شاهد

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 05:42 م
كندة علوش
كندة علوش
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محمد بدران

شاركت الفنانة السورية كندة علوش، جمهورها بصورة جديدة نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.


وظهرت كندة علوش، بإطلالة أنيقة وهي ترتدي سترة أنيقة باللون الأبيض، وتركت شعرها البني منسدلًا على كتفيها، وأكملت إطلالتها بوضع بعض المكياج، مع وضع اللون الأحمر للشفاه.


وتعود كندة علوش إلى السينما بفيلم بعنوان "بلالين" والذي يشارك فى بطولته كل من باسم سمرة ومحمد سلام وسوسن بدر وأحمد كمال وتأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد. 


وكانت آخر أعمال الفنانة كندة علوش هو فيلم الأصليين والذي عرض منذ عدة سنوات قليلة وقام ببطولته كل من خالد الصاوى ومنة شلبى وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد. 

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