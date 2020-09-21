بها حمام سباحة ومهبط للطائرات.. تعرف على أطول سيارة فى العالم

توجد العديد من الأشياء الغريبة والمميزة فى عالمنا، منها الطبيعى والآخر المصنوع، وكلاهما تعتبران تحفا فنية توضع فى صحيفة التاريخ، من خلال وضعها بموسوعة جينيس للأرقام القياسية.





وفى عالم السيارات الكثير من هذه العجائب، فهناك سيارات خارقة والأخرى برمائية، والبعض الآخر صغير لدرجة لا تصدق، وهناك أطول سيارة فى العالم.





وتم بناء أطول سيارة فى العالم على أساس سيارة كاديلاك الفاخرة ليموزين من قبل جاي أوربرج من بوربانك، كاليفورنيا، في الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت بهدف الدخول إلى موسوعة جينيس واستخدامها فى الأفلام والعروض الخاصة.





وتحتوي أطول سيارة فى العالم على 26 عجلة بطول 30.5م " 100 قدم"، وحوض سباحة مع لوح غوص، سرير مائي بحجم كبير، بالإضافة إلى مهبط طائرات بالتبادل مع حوض حمام السباحة.





ويقول المسؤولون عن موسوعة جينيس للأرقام القياسية، تمكنت سيارة من نوع كاديلاك من تصميم الأمريكي "جاي أوربرج" Jay Ohrberg من أن تحتل المركز الأول في المنافسة على لقب أطول سيارة في العالم.





وأضاف البيان "جاء حجم هذه الكاديلاك البيضاء غير طبيعي فقد وصل طولها إلى 30.5 متر (100 قدم)، وقد اعتمد لها 26 إطارًا (أي أقل من عدد الإطارات التي اعتمدت لطائرة الشحن الأنتونوف والتي زودت بـ 32 إطارًا.





وأوضح موقع جينيس الإلكتروني، أن السيارة كاديلاك غير الطبيعية تستمتع بحمام سباحة، غرف للزوار وتخت مائي كبير، وقد تم تصنيعها ليس لهدف شخصي لا، بل كي تُستخدم في أفلام السينما، أما ناحيتها الخلفية فقد صنعت بإتقان كي تتمكن طائرة هيليكوبتر من الهبوط عليها.