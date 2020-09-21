AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

بها حمام سباحة ومهبط للطائرات.. تعرف على أطول سيارة فى العالم

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 08:22 م
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

توجد العديد من الأشياء الغريبة والمميزة فى عالمنا، منها الطبيعى والآخر المصنوع، وكلاهما تعتبران تحفا فنية توضع فى صحيفة التاريخ، من خلال وضعها بموسوعة جينيس للأرقام القياسية.


وفى عالم السيارات الكثير من هذه العجائب، فهناك سيارات خارقة والأخرى برمائية، والبعض الآخر صغير لدرجة لا تصدق، وهناك أطول سيارة فى العالم.


وتم بناء أطول سيارة فى العالم على أساس سيارة كاديلاك الفاخرة ليموزين من قبل جاي أوربرج من بوربانك، كاليفورنيا، في الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت بهدف الدخول إلى موسوعة جينيس واستخدامها فى الأفلام والعروض الخاصة.


وتحتوي أطول سيارة فى العالم على  26 عجلة بطول 30.5م " 100 قدم"، وحوض سباحة مع لوح غوص، سرير مائي بحجم كبير، بالإضافة إلى مهبط طائرات بالتبادل مع حوض حمام السباحة.


ويقول المسؤولون عن موسوعة جينيس للأرقام القياسية، تمكنت سيارة من نوع كاديلاك من تصميم الأمريكي "جاي أوربرج" Jay Ohrberg من أن تحتل المركز الأول في المنافسة على لقب أطول سيارة في العالم.


وأضاف البيان "جاء حجم هذه الكاديلاك البيضاء غير طبيعي فقد وصل طولها إلى 30.5 متر (100 قدم)، وقد اعتمد لها 26 إطارًا (أي أقل من عدد الإطارات التي اعتمدت لطائرة الشحن الأنتونوف والتي زودت بـ 32 إطارًا.


وأوضح موقع جينيس الإلكتروني، أن السيارة كاديلاك غير الطبيعية تستمتع بحمام سباحة، غرف للزوار وتخت مائي كبير، وقد تم تصنيعها ليس لهدف شخصي لا، بل كي تُستخدم في أفلام السينما، أما ناحيتها الخلفية فقد صنعت بإتقان كي تتمكن طائرة هيليكوبتر من الهبوط عليها.

بها حمام سباحة ومهبط للطائرات.. تعرف على أطول سيارة فى العالم
بها حمام سباحة ومهبط للطائرات.. تعرف على أطول سيارة فى العالم
بها حمام سباحة ومهبط للطائرات.. تعرف على أطول سيارة فى العالم
بها حمام سباحة ومهبط للطائرات.. تعرف على أطول سيارة فى العالم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الرياضة يلتقي بالسباح ولاء حافظ استعدادا لليوم العالمي للسلام

ترشيحاتنا

هدد الشرطة على الفيسبوك.. مقتل "لانشون" في تبادل لإطلاق النار مع قوات أمن المنوفية

فيديوجراف.. قصة انقلاب الهارب "محمد علي" على جماعة الإخوان

قريبا في مصر.. السيارة ايجل eagle ix5 .. صور

أفضل 3 تطبيقات لاسترجاع صورك وفيديوهاتك المحذوفة

بالمستندات .. مصروفات المدارس لعام 2021 بعد اعتمادها من وزير التعليم

وكالة الفضاء المصرية: ندرس إنشاء قاعدة صواريخ لإطلاق الأقمار الصناعية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. مشاهير عانوا من الزهايمر.. وياسمين صبري بإطلالة رياضية

بها حمام سباحة ومهبط للطائرات.. تعرف على أطول سيارة فى العالم

استنساخ الأسمرات في كل المحافظات .. حرب الدولة على العشوائيات تعيد بناء شخصية الإنسان المصري