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سيارات

شاهد.. سيارات خارقة وفاخرة بساحة الخردة في دبي

الجمعة 12/يونيو/2020 - 05:02 م
صدى البلد
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كريم عاطف

تشتهر مدينة دبي باحتوائها على العديد من السيارات الفاخرة والرياضية النادرة في الكثير من شوارعها، ويظهر ذلك جليًا في اللقطات التي يقوم السياح بالتقاطها عادة للسيارات المتوقفة أو التي تسير في الشوارع.


ولكن نشرت قناة Supercar Blondie مقطع فيديو، يشرح لنا أين ينتهي الحال بهذه السيارات الخارقة عند توقفها عن العمل فى مدينة دبي التى تشتهر باحتوائها على العديد من السيارات الفاخرة والرياضية النادرة.


ويظهر الفيديو أن الكثير من هذه السيارات الفاخرة والخارقة في دبي تنتهي لساحات الخردة لسبب أو لآخر.. ليس فقط لتدمرها في الحوادث وما إلى ذلك، بل حتى السيارات المصادرة أو السيارة التي تركها أصحابها لعجزهم عن دفع أقساطها.


جدر بالذكر أنه يتم عرض جميع السيارات في ساحات الخردة في مزادات إلكترونية، والتي نراها بين الحين والآخر تُقام ويُباع فيها العديد من السيارات المميزة بالفعل.


السيارات التي توجد في ساحة الخردة هذه تشتمل على سيارات فيراري وAMG ورولزرويس وبنتلي وغيرهم.. بعض مر بحوادث عنيفة مثل رولز رويس رايث وG63 جيل سابق وCLA تدمر جانبها الأيمن بالكامل.


بعض السيارات الأخرى في حال ممتاز مثل فيراري 612 Scaglietti وكاديلاك اسكاليد EXT وAMG G63 تبدو جديدة بالكامل بداخلية نظيفة.. من الواضح أن صاحبها تركها لعجزه عن دفع الأقساط، بالإضافة إلى فيراري كاليفورنيا T تبدو بحال جيد كذلك.

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