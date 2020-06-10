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سيارات

دبي تعقم وسائل المواصلات لمواجهة كورونا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 07:01 م
صدى البلد
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أماني نوار
في خطوة جديدة قدمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي نموذج رائع في مكافحة فيروس كورونا عن طريق تعقيم وتطهير محطات مترو دبي والبالغ عددها 47 محطة إضافة إلى قطارات المترو التي تبلغ 79 قطار للقضاء على آثار الفيروس.


ولم يقتصر الامر مع ذلك بل امتد التعقيم إلى محطات وقطارات ترام دبي التي تحتوي على 11 قطار ترام مع تواصل جهود الهيئة بتعقيم 1372 نقل عام في الإمارة .

 كما واصلت هيئة المواصلات والطرق في دبي تعقيم محطات إيواء الحافلات التي يبلغ عددها حوالي خمس محطات إضافة إلى 17 محطة للحافلات .

والهدف من هذه الحملة هي الحفاظ على سلامة الجميع من الإصابة بفيروس كورونا اهم أولوياتها كما أنها تسعى دائما لتحقيق أعلى معايير السلامة العالمية .

وتعمل هيئة الطرق والمواصلات في دبي دائما على مدار الساعة للحفاظ على تطبيق تعليمات الحكومة في دبي وتعليمات وزارة الصحة ووقاية المجتمع والعمل أيضا على تنفيذ تعليمات منظمة الصحة العالمية بشكل سليم .
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