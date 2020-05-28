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أخبار العالم

فتح 4 شواطئ رئيسية ومتنزهات للجمهور في دبي

الخميس 28/مايو/2020 - 11:38 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت إمارة دبي، اليوم، إعادة فتح أربعة شواطئ ومتنزهات رئيسية للجمهور، اعتبارا من الجمعة 29 مايو الجاري. 

وأعلنت الإمارات، اليوم الخميس، تسجيل 563 إصابة جديدة و3 وفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية. 

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، قالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إنها قامت بإجراء أكثر من 38 ألف فحص جديد على فئات مختلفة ما ساهم في الكشف عن 563 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة منذ تفشي الجائحة في البلاد إلى 32532 حالة. 

وأضافت الصحة الإماراتية أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس وصل إلى 258 حالة بعد تسجيل 3 حالات جديدة.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 314 حالة جديدة لمصابين الفيروس وتعافيهم تماما من أعراض المرض، وبذلك يصل إجمالي عدد الحالات المتعافية إلى 16685 حالة.
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