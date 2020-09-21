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أستاذ عقيدة يحسم الجدل بشأن اقتباس كلمات شهيرة من الأحاديث النبوية في الشعر والغناء

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 01:52 ص
الدكتور عبد المنعم
الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزه
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عادل نصار
علق الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، على الجدل المثارة بشأن اقتباس كلمات شهيرة من الأحاديث النبوية فى الشعر والغناء.

وقال فؤاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، إنه ليس من اللائق أن نأتى بالأحاديث النبوية فى الأغانى ولا على المسارح حتى لا يتطور الأمر ويطال القرآن الكريم".

وتابع الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أن الأحاديث لها قدسيتها مثل القرآن تمامًا طالما ثبت صحتها، مستدركا أن الدين ليس وجبات سريعة بل تأنى وفهم كل كلمة واستنباط الأحكام الشرعية منه.
".

وأكد "فؤاد"، أن الأغانى للتسلية والسمر ولكن الدين أحكام شرعية والسنة النبوية مصدر للتشريع فى الدين الإسلامى، مشددًا على أن الأحاديث النبوية لا يغنى بها ولا تعرض على المسارح.

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