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مرأة

تعرف على مكونات ماسك العسل للبشرة الحساسة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 01:14 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
تعانى اغلب الفتيات اصحاب البشرة الحساسة من بروز الحبوب فى الوجه وعدم التأقلم على انواع الكريمات ومستحضرات التجميل التى تزيد من تهيج البشرة .

لذا قدمت الدكتورة الصيدلانية آيه صقر، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، ماسك  العسل لاصحاب البشرة الحساسة لترطيب البشرة ونقائها من الشوائب والتهيج والاحمرار.


ماسك العسل للبشرة الحساسة:


-امزجي ملعقة كبيرة من الحليب السائل كامل الدسم مع ملعقة كبيرة من العسل.

-اتركي الماسك على بشرتكِ لمدة ربع ساعة

- ثم اشطفي الوجه بالماء الدافئ يليه الماء البارد وجففي برفق

- ومن ثم ضعي طبقة غنية من الكريم المرطب.
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