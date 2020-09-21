تعرف على مكونات ماسك العسل للبشرة الحساسة

تعانى اغلب الفتيات اصحاب البشرة الحساسة من بروز الحبوب فى الوجه وعدم التأقلم على انواع الكريمات ومستحضرات التجميل التى تزيد من تهيج البشرة .





لذا قدمت الدكتورة الصيدلانية آيه صقر، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، ماسك العسل لاصحاب البشرة الحساسة لترطيب البشرة ونقائها من الشوائب والتهيج والاحمرار.









ماسك العسل للبشرة الحساسة:









-امزجي ملعقة كبيرة من الحليب السائل كامل الدسم مع ملعقة كبيرة من العسل.





-اتركي الماسك على بشرتكِ لمدة ربع ساعة





- ثم اشطفي الوجه بالماء الدافئ يليه الماء البارد وجففي برفق



