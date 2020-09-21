مستشفى الطلبة بجامعة القاهرة تستقبل طلاب كلية الهندسة.. غدا

يتجه الطلاب الجدد بكلية الهندسة جامعة القاهرة غدًا إلى المستشفي الطلاب الجامعي
لإجراء الكشف الطبي وفق جدول زمني محدد لكل كلية، مع تقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد
الكبيرة على مجموعات لتجنب الزحام والتكدس، والالتزام بالتباعد الاجتماعي وفقًا للإجراءات
الاحترازية التي تتبعها الجامعة.
كلية هندسة من حرف (أ) إل حرف (ز) 22-9-2020
كلية هندسة من حرف (س) إل حرف (ق) 23-9-2020
كلية هندسة من حرف (ك) إل حرف (ي) 24-9-2020
وكان اتحاد طلاب جامعة القاهرة والطلاب القدامى في استقبال الطلاب الجدد للترحيب بهم ومعاونتهم على الانتهاء من إجراءات الكشف الطبي، وقاموا بتوزيع نسخ من أدلة جامعة القاهرة التي صدرت مؤخرًا للتوعية بجائحة فيروس كورونا والوقاية منه، إلى جانب توزيع كتيبات تعريفية تتضمن نبذة عن تاريخ الجامعة وكلياتها.