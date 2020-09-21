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تعليم

مستشفى الطلبة بجامعة القاهرة تستقبل طلاب كلية الهندسة.. غدا

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:01 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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أحمد علام

يتجه الطلاب الجدد بكلية الهندسة  جامعة القاهرة غدًا إلى المستشفي الطلاب الجامعي لإجراء الكشف الطبي وفق جدول زمني محدد لكل كلية، مع تقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة على مجموعات لتجنب الزحام والتكدس، والالتزام بالتباعد الاجتماعي وفقًا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة.

 

 وجاء ميعاد الكشف الطبي لكلية الهندسة على النحو التالي:


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كلية هندسة من حرف (أ) إل حرف (ز) 22-9-2020

 

كلية هندسة من حرف (س) إل حرف (ق) 23-9-2020

 

كلية هندسة من حرف (ك) إل حرف (ي) 24-9-2020

 

 والجدير بالذكر أن مستشفى الطلبة بالجيزة، بدأت في استقبال طلاب جامعة القاهرة الجدد الحاصلين على الثانوية العامة والملتحقين بكليات الجامعة للعام الجامعي الجديد 2021/2020، وإجراء الكشف الطبي لهم وفق جدول زمني محدد لكل كلية، كما تضمن الكشف الطبي إجراء تحليل فيروس C.

 

 

وكان اتحاد طلاب جامعة القاهرة والطلاب القدامى في استقبال الطلاب الجدد للترحيب بهم ومعاونتهم على الانتهاء من إجراءات الكشف الطبي، وقاموا بتوزيع نسخ من أدلة جامعة القاهرة التي صدرت مؤخرًا للتوعية بجائحة فيروس كورونا والوقاية منه، إلى جانب توزيع كتيبات تعريفية تتضمن نبذة عن تاريخ الجامعة وكلياتها.

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