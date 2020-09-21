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قرار فوري من "المنوفية" بشأن تماثيل ومجسمات تفتقد للجمال في المحافظة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 01:25 ص
تماثيل
تماثيل
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عادل نصار
كشف معتز حجازي، المتحدث باسم محافظة المنوفية، عن قراره بشأن التمثيل الموجودة في المحافظة غير جميلة الشكل.

وقال حجازي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مساء اليوم الأحد، إنه تم إزالة التماثيل والمجسمات التي بقرية الكوم الأخضر، التابعة لمركز شبين الكوم، كونها دون مستوى الحدث والمظهر الجمالي.

وتابع معتز حجازى، المتحدث باسم محافظة المنوفية، أنه :" فى اليوم الذى تم وضع هذه التماثيل على مدخل القرية قمنا بإزالتها".

وأكمل معتز حجازى، المتحدث باسم محافظة المنوفية، أنه يوجد إدارة للتراث الحضارى هى المعنية بهذه الأمور ولكنها تعمل فى المدن والأحياء وليس القرى،مشيرًا إلى أن هذه التماثيل التى تمت إزالتها هى عمل تطوى من أهل القرية.

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