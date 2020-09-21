تيك توك تطلق برنامج "سفراء السلامة" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أعلنت منصة مقاطع الفيديو الرائدة حول العالم "تيك توك"، عن إطلاقها برنامج "سفراء السلامة" بالتعاون مع عدد من المشاهير ونخبة من أمهر صانعي المحتوى ورواد الأعمال مثل دينا داش رائدة الأعمال والرئيس التنفيذي لشركة Dash Management، ومذيع التلفزيون والراديو حسام رضا، ومقدم برامج الطهي وناقد الطعام عمرو حلمي.





يأتي هذا البرنامج كجزء من جهود منصة "تيك توك" المستمرة لضمان أمان وسلامة الملايين من مستخدميها حول العالم وذلك من خلال تمكينهم رقميا ودعمهم بالأدوات اللازمة لتحقيق ذلك. كما يهدف البرنامج إلى نشر التوعية اللازمة للسلوك المسؤول على الانترنت والالتزام بسلامة الأخرين على المنصة، هذا بالإضافة إلى تثقيف المستخدمين وتوعيتهم بمعايير الخدمة والمجتمع الذين يحددون سلوكيات الجميع. ويلقي البرنامج الضوء على الخطوات التي يتخذها القائمون على التطبيق من أجل مراقبة وتقييم المحتوى والاستخدام وضمان سلامة المستخدمين من خلال أداة Screen Time Management.





وصرح هاني كامل، مدير عمليات المحتوى في "تيك توك" شمال أفريقيا، "كمجتمع عالمي، تأتي السلامة على رأس أولوياتنا، ذلك فإن إطلاق برنامج "سفراء السلامة" في منطقة الشرق الأوسط وشمال شرق أفريقيا إلى جانب جهودنا المستمرة لدعم أمان وسلامة المستخدمين على المنصة يعزز من البيئة الإيجابية التي نقدمها لهم وخاصة في مصر. نتطلع لتقديم مزيد من المبادرات التي تساعد المستخدمين هنا في مصر على البقاء آمنين وتعزز من تجربتهم الإيجابية."



