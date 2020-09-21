عمر كمال يرقص مع أحمد الشيخ في أحد الأفراح

شارك المطرب عمر كمال جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام فيديو جديد له مع أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي.





وظهر احمد الشيخ وهو يرقص على إحدى اغاني عمر كمال من احد الافراح بالقاعات وعلق عمر كمال قائلا "الف مبروك مع الكابتن أحمد الشيخ ".





وكرم موقع صدى البلد المطرب عمر كمال بعد نجاح أغنيته "بنت الجيران" بالتعاون مع حسن شاكوش والتى حققت نجاحا كبيرا عبر يوتيوب.







