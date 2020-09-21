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منوعات

بعد تهديدها.. عروس تمنع شقيقتها من حضور حفل زفافها

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
في وقت الزفاف  تحتاج العروس إلى شقيقتها بشدة كي تعاونها في هذا اليوم، ولكن هناك عروس رفضت دعوة أختها لحضور حفل زفافها بسبب تهديد أختها بإفساده.

تشرح العروس الموقف على موقع "Reddit" وتقول قبل ثلاث سنوات أن صديقها السابق طلب منها الزواج في حفل زفاف أختها أمام الجميع ، عندما كان يقول كلمته في حفل الزفاف.

وأكملت : "لم تتم الموافقة على طلبه من قبلي نا أو أختي ، وقلت لا أمام الجميع ، فخرج مسرعً، وغادرت بعد فترة وجيزة ، وتقدم لي بالأعتذر بغزارة".

على الرغم من مرور بضع سنوات على الحادث ، تقول العروس إن أختها تواصل الحديث عن هذا الموقف، على الرغم من ادعائها "لقد تجاوزت الأمر".
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وأضافت :"قالت أختي إنها تجاوزت الأمر لكنها في الحقيقة ليست كذلك لأنها تثيره في كل مرة نرى بعضنا البعض ، وقد أوضحت أنها لا تزال تحمل ضغينة ، كما تقول. لقد كنا قريبين جدًا قبل زفافها، ولكن بعد ذلك ابتعدت عني نوعًا ما".

وأشارت العروس أن شقيقتها هددتها بإفساد حفل زفافها، قائلة لها:"سأبتكر أي شيء لتدمير حفل زفافك"، وبالتالي اضطرت العروس اللجؤ لعدم دعوة أختهاحتى لا يفسد حفل زفافها.


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