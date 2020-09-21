ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نتائج مباريات الجولة الثانية

اشتعل الصراع مبكرا على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نتائج مباريات السبت والاحد في الجولة الأولى لموسم 2020-2021.
وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نتائج مباريات أمس كالاتي:
1- دومينيك كالفيرت لوين - هيونج مين سون يتصدران ترتيب الهدافين برصيد 4 هدف
2- محمد صلاح .. 3 أهداف
3- ويلفريد زاها .. 3 أهداف
4- جيمي فاردي .. 2 هدف
5- أليكسندر لاكازيت .. 2 هدف
6- أليكسندر ميتروفيتش .. 2 هدف
7- باتريك بامفورد .. 2 هدف
8- ماتيوس كليخ .. 2 هدف
9- هيلدر كوستا .. 2 هدف
10- نيل موباي .. 2 هدف
11- ساديو ماني .. 2 هدف
12- داني إينجز .. 2 هدف