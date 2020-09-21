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رياضة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نتائج مباريات الجولة الثانية

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 06:26 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
اشتعل الصراع مبكرا على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نتائج مباريات السبت والاحد في الجولة الأولى لموسم 2020-2021.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نتائج مباريات أمس كالاتي:

1- دومينيك كالفيرت لوين - هيونج مين سون يتصدران ترتيب الهدافين برصيد 4 هدف

2- محمد صلاح .. 3 أهداف

3- ويلفريد زاها .. 3 أهداف

4- جيمي فاردي .. 2 هدف

5- أليكسندر لاكازيت .. 2 هدف

6- أليكسندر ميتروفيتش .. 2 هدف

7- باتريك بامفورد .. 2 هدف

8- ماتيوس كليخ .. 2 هدف

9- هيلدر كوستا .. 2 هدف

10- نيل موباي .. 2 هدف

11- ساديو ماني .. 2 هدف

12- داني إينجز .. 2 هدف
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