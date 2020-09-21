حملة تجريع المواطنين ضد البلهارسيا تحقق 80% من المستهدف بكفر الشيخ

تواصل إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، أعمال تجريع البؤر المصابة وذات الطبيعة الخاصة وشديدة الإصابة بالبلهارسيا، وذلك تحت رعاية الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.





وأكدت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن الحملة حققت 80% من إجمالي المستهدف، الذي يصل إلى 83 ألف مواطن.





وأضافت، أن إجمالي الجرعات 215 ألف قرص برازيكونتيل، مشيرة إلى أن الحملة تستهدف 58 بؤرة شديدة الإصابة و ذات طبيعة خاصة على مستوى 9 إدارات صحية.



