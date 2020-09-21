AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

حملة تجريع المواطنين ضد البلهارسيا تحقق 80% من المستهدف بكفر الشيخ

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:32 ص
صدى البلد
Advertisements
محمود زيدان
تواصل إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، أعمال تجريع البؤر المصابة وذات الطبيعة الخاصة وشديدة الإصابة بالبلهارسيا، وذلك تحت رعاية الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.

وأكدت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن الحملة حققت 80% من إجمالي المستهدف، الذي يصل إلى 83 ألف مواطن.

وأضافت، أن إجمالي الجرعات  215 ألف قرص برازيكونتيل، مشيرة إلى أن الحملة تستهدف 58 بؤرة شديدة الإصابة و ذات طبيعة خاصة على مستوى 9 إدارات صحية.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور محمد أبو اليزيد، مدير عام الأمراض المتوطنة بالمديرية، ومتابعة الدكتور أماني القرش، مدير إدارة البلهارسيا بالمديرية، والدكتورة مرام غلاب، مساعد مدير إدارة البلهارسيا، وخالد جاد مراجع أول معامل المتوطنة، ومصطفى العتر، مدير مركز تدريب البلهارسيا.
حملة تجريع المواطنين ضد البلهارسيا تحقق 80% من المستهدف بكفر الشيخ
حملة تجريع المواطنين ضد البلهارسيا تحقق 80% من المستهدف بكفر الشيخ
حملة تجريع المواطنين ضد البلهارسيا تحقق 80% من المستهدف بكفر الشيخ
حملة تجريع المواطنين ضد البلهارسيا تحقق 80% من المستهدف بكفر الشيخ
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وكيل الصحة بالغربية : انطلاق حملة تجريع المواطنين ضد البلهارسيا

صحة الغربية: 3745 إجمالي المتعافين من فيروس كورونا على مستوى المحافظة

صحة ابشواى بالفيوم تتابع العمل بحملة القضاء على البلهارسيا بالوحدات الصحية

أول أيام العيد.. وكيل صحة كفر الشيخ تطمئن على توافر الأدوية بالمستشفيات.. صور

صحة كفر الشيخ: بدء تلقي طلبات الالتحاق بالزمالة الأربعاء

ورش عمل للحلاقين| مبادرة لمنع انتشار العدوى بصالونات الحلاقة في كفر الشيخ.. صور

ترشيحاتنا

بدون مسكنات.. علاجات سريعة لالتهاب المفاصل

قبل خط النهاية بخطوات.. شاهد لاعب يتخلى عن الفوز في ماراثون رياضي لسبب غريب

فضل صلاة الضحى للزواج.. 4 أدعية بعدها تجمعك بمن تحب

دعاء مولود جديد.. ليبارك الله فيه ويحفظه من العين

الطيران المدني الكويتي: الخطة التشغيلية لإعادة الرحلات التجارية لم تتجاوز 15%

دعاء الشكر.. ردد هذه الكلمات حتى ترزق التوفيق في حياتك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الوحيدة غير المحجبة.. ريهام عبد الغفور تثير جدلا كبيرا بصورة مع صديقاتها.. اعرف الحكاية

بين الجرأة و الأناقة .. 50 صورة أثارت الجدل لإطلالات النجمات في صيف 2020

في عيد ميلادها .. 10 صور تكشف عن إطلالات كارينا كابور