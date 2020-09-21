ملابسات ضبط قواد الجيزة.. استغل زوجته في أعمال الدعارة مقابل 3 آلاف جنيه للساعة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات الكشف عن شبكة دعارة تروج نشاطها عبر "فيس بوك" ويستغل زعيمها زوجته في ممارسة الرذيلة مع راغبي المتعة الحرام.





وأشارت التحريات إلى أن عاطلا يعرض صورة زوجته وعدد من الفتيات عن طريق صفحة عبر "فيس بوك" ومقاطع فيديو ساخنة لهن لممارسة الرذيلة الجماعية مقابل 3 آلاف جنيه في الساعة وتم تحديد مكان بث الصفحة، وألقى القبض على المتهم في منطقة الجيزة، وتبين أنه يقوم أيضا بتزويج الفتيات بعقود عرفي لراغبي المتعة الحرام مقابل 21 ألف جنيه في الأسبوع، كما تمكنت القوات من ضبط زوجة المتهم وسيدتين، أثناء ممارسة الرذيلة مع شاب داخل شقة المتهم الرئيسي.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن بداية الواقعة كانت برصد الأجهزة الأمنية شاب "قواد"، يستغل زوجته وعددا من السيدات في الأعمال المنافية للآداب عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وبمواجهة المتهم اعترف بممارسة نشاطه في مجال الترويج لبعض الفتيات اللاتي تمكن من استقطابهن، وعرض صورهن عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وقال المتهم إنه كان يعرض زوجته في الساعة بـ3 آلاف جنيه على راغبى المتعة الحرام وأيضا الفتيات بالإضافة إلى زواجها عرفيا لفترة زمنية محددة تصل إلى أسبوع مقابل 21 ألف جنيه.

وتم ضبط زوجته وسيدتين وشاب أثناء ممارسة الرذيلة في شقة المتهم، وعقود زواج عرفي.