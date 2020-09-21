تدريبات خاصة لحراس مرمى الأهلي

خاض الثلاثي محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ثلاثي حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الاثنين والمقام على ملعب التتش بمقر الجزيرة.
وأدى الحراس الثلاث تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالفريق الأحمر، والذي ركز فيها على كيفية التعامل مع المواقف المختلفة.
واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الاثنين عقب الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة ٢٤ ساعة عقب التعادل أمام مصر المقاصة أول أمس السبت بدون أهداف.
ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه نادي مصر بعد غدٍ الأربعاء على ستاد الكلية الحربية في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.