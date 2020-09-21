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رياضة

تدريبات خاصة لحراس مرمى الأهلي

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 11:10 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
خاض الثلاثي محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ثلاثي حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الاثنين والمقام على ملعب التتش بمقر الجزيرة.

وأدى الحراس الثلاث تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالفريق الأحمر، والذي ركز فيها على كيفية التعامل مع المواقف المختلفة.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الاثنين عقب الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة ٢٤ ساعة عقب التعادل أمام مصر المقاصة أول أمس السبت بدون أهداف.

ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه نادي مصر بعد غدٍ الأربعاء على ستاد الكلية الحربية في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
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