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حوادث

بزعم تخفيض الرسوم لدى الجهات الحكومية.. ضبط شخص نصب على عدد من المواطنين بالمنيا

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 12:35 م
ضبط شخص نصب على عدد
ضبط شخص نصب على عدد من المواطنين بالمنيا
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مصطفى الرماح
تمكنت الادارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى سداد الرسوم المستحقة للجهات الحكومية المختلفة والاستيلاء على أموالهم زاعمًا بمقدرته على سدادها بأقل من قيمتها الحقيقية.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين مقيم بمحافظة المنيا بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم سداد الرسوم المستحقة للسيارة الخاصة به بأقل من قيمتها الحقيقية ببعض الجهات الحكومية.

أسفرت جهود تحريات فرع الإدارة بشمال الصعيد عن قيام (سائق - مقيم ببندر المنيا).. بممارسة نشاط إحتيالى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى سداد الرسوم المستحقة للجهات الحكومية المختلفة والزعم بمقدرته على سدادها نيابة عنهم وبأقل من قيمتها الحقيقية مدعيًا علاقاته ونفوذه بتلك الجهات ومن خلال ذلك تمكن من الاستيلاء على مبلغ (14) ألف جنيه من الشاكى بزعم سداد الرسوم المستحقة علي السيارة الخاصة بجهات حكومية حتى يتمكن من إنهاء إجراءات ترخيص السيارة وقـــدم للشاكى عدد (2) صـورة ضـــوئية لخطابين منسوبين لجهات حكومية يتضمنان سداد الشاكى الرسوم المستحقة علي السيارة الخاصة به خلافًا للحقيقة .. بالإستعلام من الجهات المختصة تبين عدم صحة الخطابين وعدم سداد الرسوم المستحقة على سيارة الشاكى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور ، وعثر بحوزته على( 2طلب فحص فنى لمركبة منسوب لإحدى إدارات المرور "خالى البيانات" - خطاب منسوب صدوره لإحد الهيئات موجه لإحدى إدارات المرور بإسم أحد الأشخاص "مزور بالكامل" – 
2 شهادة صلاحية جهاز إطفاء بأسماء أشخاص مختلفة - نموذج إنشاء ترخيص جديد منسوب لإحدى إدارات المرور "خالى البيانات" - نموذج طلب ترخيص سيارة خاصة منسوب لإحدى إدارات المرور "خالى البيانات - شهادة مخالفات مزورة) ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها .
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