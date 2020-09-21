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أخبار العالم

الطيران العمانى يستأنف رحلاته لـ 17 مدينة حول العالم مطلع أكتوبر

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 12:32 م
الطيران العماني
الطيران العماني
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مـيـس رضـا

 

أعلنت شركة الطيران الوطنية العمانية اليوم الأثنين، استئناف تشغيل الرحلات المجدولة إلى 17 مدينة فى 12 دولة حول العالم اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل تشمل ربط مسقط بكل من لندن وفرانكفورت واسطنبول بواقع رحلتين أسبوعيًا،


 

وأوضح الطيران العماني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية - أن الرحلات بين مسقط ولندن ستنطلق يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، في حين ستسير الرحلات بين مسقط وفرانكفورت يومي الاثنين والسبت، أما الرحلات المتجهة من مسقط إلى اسطنبول فهي مجدولة يومي الأحد والأربعاء لتكون رحلات الإياب من اسطنبول إلى مسقط يومي الاثنين والخميس بدءًا من شهر أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن جدول هذه الرحلات يسري في الفترة (1 - 24) أكتوبر 2020.

 

 

وأكد التزامه بتطبيق برنامج سلامة شامل ومكثف قبل وخلال وبعد كافة رحلاته لضمان تجربة سفر آمنة ومطمئنة لضيوفه المسافرين، مشددا على ضرورة ارتداء الكمامات في مطارات عُمان وعلى متن رحلات الطيران العماني، وعلى أنه سيقوم بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي خلال مراحل الصعود والهبوط من الطائرة، فضلا عن اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية الأخرى التي تضمن سلامة الضيوف المسافرين والأطقم الجوية في كافة الأوقات

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