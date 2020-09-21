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حوادث

18 أكتوبر.. استئناف سما المصري على حكم حبسها سنتين في "التحريض على الفسق"

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 01:55 م
سما المصري
سما المصري
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رامى المهدي - اسلام مقلد
حددت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، جلسة 18 أكتوبر لنظر استئناف حبس سما المصري سنتين وألزمتها بدفع مبلغ 300 ألف جنيه غرامة في اتهامها بقضية جديدة بالتحريض على الفسق والفجور في القضية 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية في الاعتداء على قيم المجتمع في البلاغات المقدمة ضدها.

كان النائب العام أمر بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها سما المصري لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة ، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها ، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة ، وبعرض أمر النظر في مد حبسها اليوم على قاضي المعارضات أمر بمدة خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيق.
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