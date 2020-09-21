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مرأة

تسبب كوارث صحية.. ابتعد عن تناول الأندومي

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 06:33 م
صدى البلد
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آلاء حسن
أضرار الأندومي كثيرة فهي من الوجبات سريعة التحضير وتحتوي على الكثير من المواد الحافظة والدهون الضارة بجسم الإنسان، وهي من الأطعمة غير الصحية خاصة للمرأة الحامل. 


ووفقا لموقع health line أنه على الرغم من التحذيرات من أن تناول المعكرونة سريعة التحضير لفترات طويلة سيضر بجهاز الهضم لديك وأضرار الاندومي لا تحصى ولا تعد ولكن من أجل الراحة وتنوع الأذواق، لا تزال هذه المعكرونة شائعة ورخيصة، وهي بالفعل مشبعة. 

وتقول الشائعات إن المعكرونة سريعة التحضير لها العديد من المخاطر الصحية على الحامل والمرأة وتعتبر الاندومي من أخطر الوجبات السريعة التي يتم تناولها. 



أضرار الأندومي كثيرة لأنها تحتوي على القليل من العناصر الغذائية وكميات عالية من الصوديوم و MSG، وتعتبر الاندومي نودلز مطبوخة مسبقًا تم طهيها على البخار وتجفيفها وعادة ما يتم نقعها في الماء الساخن قبل تناولها.


وعلى الرغم من أنه يمكن أن يكون هناك قدر كبير من التباين بين العلامات التجارية المختلفة ونكهات الاندومي، إلا أن معظم الأنواع تشترك في بعض العناصر الغذائية.


وتميل معظم أنواع الاندومي (المكرونة سريعة التحضير) إلى أن تكون منخفضة في السعرات الحرارية، والالياف والبروتين مع كميات أكبر من الدهون، والكربوهيدرات والصوديوم وحدد المغذيات الدقيقة.

وتحتوي المعكرونة سريعة التحضير على نسبة عالية من الصوديوم، والتي قد تترافق مع ارتفاع ضغط الدم لدى الأفراد الذين لديهم حساسية من الملح.
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