أضرار الأندومي .. خطير على الحامل والأطفال

أضرار الاندومي كثيرة فهي من الوجبات سريعة التحضير وتحتوي على الكثير من المواد الحافظة والدهون الصترة بجسم الإنسان، وهي من الاطعنة الغير صحية خاصة للمراة الحامل.
وعلى الرغم من التحذيرات من أن تناول المعكرونة سريعة التحضير لفترات طويلة سيضر بجهاز الهضم لديك وأضرار الاندومي لا تحصى ولا تعد ولكن من أجل الراحة وتنوع الأذواق، لا تزال هذه المعكرونة شائعة ورخيصة ، وهي بالفعل مشبعة.
تقول الشائعات إن المعكرونة سريعة التحضير لها العديد من المخاطر الصحية على الحامل والمرأة وتعتبر الاندومي من اخطر الوجبات السريعة التي يتم تناولها.
اضرار الاندومي
اضرار الاندومي كثيرة لأنها تحتوي على القليل من العناصر الغذائية وكميات عالية من الصوديوم و MSG، وتعتبر الاندومي نودلز مطبوخة مسبقًا تم طهيها على البخار وتجفيفها وعادة ما يتم نقعها في الماء الساخن قبل تناولها.
على الرغم من أنه يمكن أن يكون هناك قدر كبير من التباين بين العلامات التجارية المختلفة ونكهات الاندومي ، إلا أن معظم الأنواع تشترك في بعض العناصر الغذائية.
وتميل معظم أنواع الاندومي (المكرونة سريعة التحضير) إلى أن تكون منخفضة في السعرات الحرارية، والالياف والبروتين مع كميات أكبر من الدهون، والكربوهيدرات والصوديوم وحدد المغذيات الدقيقة.
تحتوي المعكرونة سريعة التحضير على نسبة عالية من الصوديوم ، والتي قد تترافق مع ارتفاع ضغط الدم لدى الأفراد الذين لديهم حساسية من الملح.
اضرار الاندومي للأطفال
اضرار الاندومي للاطفال خطيرة فهي تؤدي إلى فقدان الوزن بشكل كبير فمع 188 سعرة حرارية لكل وجبة ، تكون المعكرونة سريعة التحضير أقل في السعرات الحرارية من بعض أنواع المعكرونة الأخرى ( 2 ).
على سبيل المثال ، تحتوي حصة اللازانيا المعبأة مسبقًا على 377 سعرًا حراريًا ، بينما تحتوي حصة المعكرونة وكرات اللحم المعلبة على 257 سعرًا حراريًا ( 3 ، 4 ).
نظرًا لأن الاندومي تحتوي على سعرات حرارية منخفضة ، فقد يؤدي تناولها إلى فقدان الوزن، من ناحية أخرى ، يأكل الكثير من الناس حزمة المعكرونة بأكملها في جلسة واحدة ، مما يعني أنهم في الواقع يستهلكون وجبتين لذلك اضرار الاندومي على الاطفال واضحة.
الاندومي غذاء عالي الصوديوم ويمكن أن يؤثر استهلاك الكثير من الصوديوم سلبًا على صحتك وقد تم ربطه بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب وسرطان المعدة والسكتة الدماغية.
اضرار الاندومي للحامل
اضرار الاندومي على الحامل خطيرة فالاندومي تحتوي على مادة MSG التي تؤثر على المراة الحامل وتصيبها بالغثيان واضطرابات المعدة وزيادة ضغط الدم بالاضافة إلى الصداع
اقترحت بعض الأبحاث أيضًا أن مادة MSG قد تؤثر سلبًا على صحة الدماغ، ووجدت إحدى الدراسات التي أجريت على أنبوب الاختبار أن مادة MSG يمكن أن تسبب تورمًا وموتًا لخلايا الدماغ الناضجة.
وجدت بعض الأبحاث أن الاستهلاك المنتظم للاندومي قد يترافق مع ضعف جودة النظام الغذائي بشكل عام، وقارنت إحدى الدراسات الوجبات الغذائية لمستهلكي المعكرونة الفورية ومستهلكي المعكرونة غير الفورية.
في حين أن مستهلكي المعكرونة الفورية لديهم زيادة في تناول عدد قليل من المغذيات الدقيقة المختارة ، فقد انخفض بشكل كبير تناول البروتين والكالسيوم وفيتامين ج والفوسفور والحديد والنياسين وفيتامين أ.
بالإضافة إلى ذلك وجدت الدراسة أن مستهلكي الاندومي لديهم زيادة في تناول الصوديوم والسعرات الحرارية مقارنة بمستهلكي المعكرونة غير الفورية.
اضرار الاندومي على الدورة الشهرية
اضرار الاندومي على الدورة الشهرية خطيرة فهي من الوجبات السريعة التي تحتوي على مواد حافظة ضارة بصحة الانسان خاصة النساء نظرا لاحتواءها على مواد تؤدي إلى وجود اضطرابات في المعدة وبعض الغثيان.
وتحتوي الاندومي على البهارات والزيوت التي تضر بصحة المراة وتؤثر بشكل سلبي على الدورة الشهرية مما تؤدي إلى خلل وحساسية أثناء فترة الايض.
فطبيعة جسم المراة اكثر حساسية من الرجل نظرا لطبيعتها الضعيفة فجسمها لا يقاوم الحساسية وغيرها من الامراض في فترة الحيض لذلك يجب الانتباة بشكل كبير إلى الاطعمة الصحية والابتعاد عن الاطعمة الجاهزة وسريعة التحضير.
وعلى الرغم من التحذيرات من أن تناول المعكرونة سريعة التحضير لفترات طويلة سيضر بجهاز الهضم لديك وأضرار الاندومي لا تحصى ولا تعد ولكن من أجل الراحة وتنوع الأذواق، لا تزال هذه المعكرونة شائعة ورخيصة ، وهي بالفعل مشبعة.
تقول الشائعات إن المعكرونة سريعة التحضير لها العديد من المخاطر الصحية على الحامل والمرأة وتعتبر الاندومي من اخطر الوجبات السريعة التي يتم تناولها.
اضرار الاندومي
اضرار الاندومي كثيرة لأنها تحتوي على القليل من العناصر الغذائية وكميات عالية من الصوديوم و MSG، وتعتبر الاندومي نودلز مطبوخة مسبقًا تم طهيها على البخار وتجفيفها وعادة ما يتم نقعها في الماء الساخن قبل تناولها.
على الرغم من أنه يمكن أن يكون هناك قدر كبير من التباين بين العلامات التجارية المختلفة ونكهات الاندومي ، إلا أن معظم الأنواع تشترك في بعض العناصر الغذائية.
وتميل معظم أنواع الاندومي (المكرونة سريعة التحضير) إلى أن تكون منخفضة في السعرات الحرارية، والالياف والبروتين مع كميات أكبر من الدهون، والكربوهيدرات والصوديوم وحدد المغذيات الدقيقة.
تحتوي المعكرونة سريعة التحضير على نسبة عالية من الصوديوم ، والتي قد تترافق مع ارتفاع ضغط الدم لدى الأفراد الذين لديهم حساسية من الملح.
اضرار الاندومي للأطفال
اضرار الاندومي للاطفال خطيرة فهي تؤدي إلى فقدان الوزن بشكل كبير فمع 188 سعرة حرارية لكل وجبة ، تكون المعكرونة سريعة التحضير أقل في السعرات الحرارية من بعض أنواع المعكرونة الأخرى ( 2 ).
على سبيل المثال ، تحتوي حصة اللازانيا المعبأة مسبقًا على 377 سعرًا حراريًا ، بينما تحتوي حصة المعكرونة وكرات اللحم المعلبة على 257 سعرًا حراريًا ( 3 ، 4 ).
نظرًا لأن الاندومي تحتوي على سعرات حرارية منخفضة ، فقد يؤدي تناولها إلى فقدان الوزن، من ناحية أخرى ، يأكل الكثير من الناس حزمة المعكرونة بأكملها في جلسة واحدة ، مما يعني أنهم في الواقع يستهلكون وجبتين لذلك اضرار الاندومي على الاطفال واضحة.
الاندومي غذاء عالي الصوديوم ويمكن أن يؤثر استهلاك الكثير من الصوديوم سلبًا على صحتك وقد تم ربطه بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب وسرطان المعدة والسكتة الدماغية.
اضرار الاندومي للحامل
اضرار الاندومي على الحامل خطيرة فالاندومي تحتوي على مادة MSG التي تؤثر على المراة الحامل وتصيبها بالغثيان واضطرابات المعدة وزيادة ضغط الدم بالاضافة إلى الصداع
اقترحت بعض الأبحاث أيضًا أن مادة MSG قد تؤثر سلبًا على صحة الدماغ، ووجدت إحدى الدراسات التي أجريت على أنبوب الاختبار أن مادة MSG يمكن أن تسبب تورمًا وموتًا لخلايا الدماغ الناضجة.
وجدت بعض الأبحاث أن الاستهلاك المنتظم للاندومي قد يترافق مع ضعف جودة النظام الغذائي بشكل عام، وقارنت إحدى الدراسات الوجبات الغذائية لمستهلكي المعكرونة الفورية ومستهلكي المعكرونة غير الفورية.
في حين أن مستهلكي المعكرونة الفورية لديهم زيادة في تناول عدد قليل من المغذيات الدقيقة المختارة ، فقد انخفض بشكل كبير تناول البروتين والكالسيوم وفيتامين ج والفوسفور والحديد والنياسين وفيتامين أ.
بالإضافة إلى ذلك وجدت الدراسة أن مستهلكي الاندومي لديهم زيادة في تناول الصوديوم والسعرات الحرارية مقارنة بمستهلكي المعكرونة غير الفورية.
اضرار الاندومي على الدورة الشهرية
اضرار الاندومي على الدورة الشهرية خطيرة فهي من الوجبات السريعة التي تحتوي على مواد حافظة ضارة بصحة الانسان خاصة النساء نظرا لاحتواءها على مواد تؤدي إلى وجود اضطرابات في المعدة وبعض الغثيان.
وتحتوي الاندومي على البهارات والزيوت التي تضر بصحة المراة وتؤثر بشكل سلبي على الدورة الشهرية مما تؤدي إلى خلل وحساسية أثناء فترة الايض.
فطبيعة جسم المراة اكثر حساسية من الرجل نظرا لطبيعتها الضعيفة فجسمها لا يقاوم الحساسية وغيرها من الامراض في فترة الحيض لذلك يجب الانتباة بشكل كبير إلى الاطعمة الصحية والابتعاد عن الاطعمة الجاهزة وسريعة التحضير.