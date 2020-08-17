بدون مواد كيماوية.. هندية تكشف سر خلطة الاندومي

تعد الاندومي هي واحدة من أسهل الوجبات التي يمكن تحضيرها ، خاصة إذا كنت مترددًا في الطهي أو ترغب فقط في تناول وجبة سريعة من نكهة المعكرونة الفورية





كشفت السيدات الهنديات عن توابل المكرونة التي لايمكن ان تفرقيها عن الجاهزة كما أنها لا تحتوي على أي مواد كيميائية أو مواد حافظة مضافة.





شاركت نيها ديباك شاه ، MasterChef "هذه الوصفة مثالية أيضًا للأمهات اللواتي لا يرغبن في إعطاء أطفالهن طعامًا مليئًا بالإضافات. يكمن جمال هذا التوابل في أنه يمكنك استخدامها ممزوجًا بالمايونيز كصلصة غمس. يمكنك أيضًا رش هذا على رقائق البطاطس المقلية وحلقات البصل





مكونات خلطة الاندومي





4 ملاعق صغيرة - ملح

1 ملعقة كبيرة - سكر

2 ملعقة صغيرة - مسحوق بذور الكزبرة المحمصة

½ ملعقة صغيرة - مسحوق بذور الكمون

½tsp - مسحوق الفلفل الأحمر

¾ ملعقة صغيرة - مسحوق الكركم

¼ ملعقة صغيرة - (مسحوق الحلبة )

2 قرصات - مسحوق جوزة الطيب

ملعقة صغيرة - مسحوق الزنجبيل الجاف

ملعقة صغيرة - مسحوق الفلفل الأسود

ملعقة صغيرة حامض الستريك)

1 & ملعقة كبيرة - مسحوق البصل

1 ملعقة صغيرة + 1/4 ملعقة صغيرة - مسحوق الثوم

¼ ملعقة صغيرة من البهارات العطرية)

رشة من (مسحوق الشمر)







