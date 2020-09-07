الطريقة الصحيحة لعمل الإندومي بالإسباجتي والجاهزة

الطريقة الصحيحة لعمل الاندومي ليست المتداولة التي نعرفها جميعها ولكن هناك بعض الخطوات في طريقة تحضير الاندومي الجاهز ونقدم لكي عدة طرق لعمل الاندومي لكي تتعرفي علي الطريقة الصحيحة لعمل الاندومي
- طريقة تحضير الاندومي الجاهز:
نصف كيلو مكرونة إسباجيتى.
- 2 مكعب مرقة دجاج، أو مرقة لحم.
- 2 ملعقة كبيرة زيت للقلي.
- رشة ملح حسب الرغبة.
- رشة ثوم بودرة حسب الرغبة.
- رشة بصل بودرة حسب الرغبة.
- ملعقة صغيرة كمون مطحون.
- ملعقة صغيرة شطة ناعمة.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.
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- أحضري وعاءً وضعي به كمية مناسبة من الماء، ثم ضعي المكرونة الإسباجيتي، وتأكدي أن الماء يغطي المكرونة بالكامل.
- ضعي وعاء المكرونة على نار متوسطة الحرارة.
- أضيفي رشة ملح ورشة فلفل أسود ورشة كمون، وقلبي جميع المكونات معًا.
- أضيفي مكعب مرق الدجاج، وملعقة من الزيت، واستمري في التقليب على النار، واتركيها حتى تمام النضج.
- الآن أحضري طاسة، وضعي ملعقة من الزيت، وملعقة من الشطة المطحونة، ورشة ثوم بودر، ورشة بصل بودر، ومكعب مرقة دجاج، وقلبي جميع المكونات على النار جيدًا لتحضير نكهة الإندومي المميزة.
- بعد سلق المكرونة، ضعي نكهة الإندومي المحضرة من قبل من الشطة ومكعب مرق الدجاج وباقي البهارات، وقلبي النكهة مع المكرونة جيدًا حتى تمام التجانس، ثم ارفعي الإندومي من على النار، وصبيها في أطباق التقديم وتناوليها بالهنا والشفا.
- طريقة عمل اندومي لذيذ في البيت:
وتعد طريقة عمل اندومي لذيذ في البيت وهو افضل الطرق والتي يمكن ان تضمني بها صحة اولادك دون خوف:
نصف كيلو مكرونة إسباجيتى.
- 2 مكعب مرقة دجاج، أو مرقة لحم.
- 2 ملعقة كبيرة زيت للقلي.
- رشة ملح حسب الرغبة.
- رشة ثوم بودرة حسب الرغبة.
- رشة بصل بودرة حسب الرغبة.
- ملعقة صغيرة كمون مطحون.
- ملعقة صغيرة شطة ناعمة.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.
طريقة تحضير الإندومي في البيت مثل الجاهز:
طريقة تحضير الإندومي في البيت مثل الجاهز
- أحضري وعاءً وضعي به كمية مناسبة من الماء، ثم ضعي المكرونة الإسباجيتي، وتأكدي أن الماء يغطي المكرونة بالكامل.
- ضعي وعاء المكرونة على نار متوسطة الحرارة.
- أضيفي رشة ملح ورشة فلفل أسود ورشة كمون، وقلبي جميع المكونات معًا.
- أضيفي مكعب مرق الدجاج، وملعقة من الزيت، واستمري في التقليب على النار، واتركيها حتى تمام النضج.
- الآن أحضري طاسة، وضعي ملعقة من الزيت، وملعقة من الشطة المطحونة، ورشة ثوم بودر، ورشة بصل بودر، ومكعب مرقة دجاج، وقلبي جميع المكونات على النار جيدًا لتحضير نكهة الإندومي المميزة.
- بعد سلق المكرونة، ضعي نكهة الإندومي المحضرة من قبل من الشطة ومكعب مرق الدجاج وباقي البهارات، وقلبي النكهة مع المكرونة جيدًا حتى تمام التجانس، ثم ارفعي الإندومي من على النار، وصبيها في أطباق التقديم وتناوليها بالهنا والشفا.
- طريقة إندومي حار:
بقدر على النار نضيف يت زيتون وبصلة مكعبات وثوم مهروس وشرائح فلفل احمر حار (متوسط الحار )او ممكن فلفل الاحمر البارد ونشوحهم.
ثم نضيف 2 معلقة كبيرة معجون طماطم ونقلب لدقيقة ثم نضيف 2 معلقة كبيرة كاتشب.
والبهارات 1/2 م ص من ( كاري وبهار كبسة او بهار مشكل وبابريكا مدخنة ومرق دجاج بودر وشطة بودر حسب الرغبة).
ونضيف نص معلقة سكر لتعادل حموضة الطماطم ورشة فلفل اسود والماء المغلي على حسب كمية الاندومي المستخدم لكل بكيت تقريبا كوب معياري ونتركه يغلي على نار هادية 10 دقائق.
ثم تضيف 2 معلقة كبيرة صويا صوص وكوب تقريبا الى كوب ونص كريمة طبخ يغلي لدقيقتين ثم نضيف الاندومي ونزبط الملح ونتركه يغلي لتستوي الاندومي ويقدم بالعافية.
- طريقة عمل الاندومي باللحم:
يمكن تطبقي طريقة عمل الاندومي باللحم بنفس الطريقة العادية لكن عليكي استبدال الماء بشوربة اللحمة واليكي الطريقة.
تغلي الشوربة ويويضع بها المكرونة الاسباجتي او الاندومي وتضاف اليها البهارات المختلفة مع تقطيع اللحم قطع علي الشوربة وعند التجهيز قدميها لاولادك بطريقة مختلفة وصحية.
- طريقة الاندومي العادي:
المكونات :-
- نصف كيلو مكرونة اسباجتي ( الكمية حسب عدد الاشخاص ) .
- 2 مكعب مرقة دجاج .
- م ص بودرة شطة حمراء حارة ( يمكن التبديل بين الحار والمتوسط ).
- م ص بودرة ثوم ( اختياري ) .
- م ص بودرة بصل ( اختياري ) .
- م ص كمون مطحون .
- م ص فلفل اسود مطحون .
- ملح ( حسب الذوق ) .
- 2 ملعقة كبيره زيت طعام ( حسب الكمية ) .
خطوات العمل :-
1- ضعي اناء به ماء على النار لسلق المكرونة بحيث يغطي الماء المكرونة .
2- ضعي في ماء السلق ( الملح + الفلفل + كمون + مكعب مرقة دجاج + معلقة زيت ) .
3- نحضر المادة الدهينة لحين سلق المكرونة :-
نحضر مقلاة على النار ونضع بها ( معلقة الزيت + الشطة + مكعب مرقة الدجاج + بودرة الثوم + بودرة البصل ) ونخلطهم جميعا جيدا .
4- بعد الانتهاء من سلق المكرونة (البعض يفضل ان يأكل المكرونة مع الماء لانة مبهر وطعمة لذيذ والبعض يفضل من غير الماء ) نضع الخليط السابق ( المادة الدهينة ) فوق المكرونة المسلوقة ويقلب جيدا
5- ثم تقدم ساخنة ، وتمتعي بمكرونة اندومي منزلية الصنع .
اضافة مميزة :-
- يمكن اضافة قطع من المشروم او قطع فراخ او سوسيس او لحم ( يضاف وهو تام النضج ) وتمتعي بوجبة متكاملة.