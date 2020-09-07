الطريقة الصحيحة لعمل الإندومي بالإسباجتي والجاهزة

نصف كيلو مكرونة إسباجيتى.

- 2 مكعب مرقة دجاج، أو مرقة لحم.

- 2 ملعقة كبيرة زيت للقلي.

- رشة ملح حسب الرغبة.

- رشة ثوم بودرة حسب الرغبة.

- رشة بصل بودرة حسب الرغبة.

- ملعقة صغيرة كمون مطحون.

- ملعقة صغيرة شطة ناعمة.

- ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.





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- أحضري وعاءً وضعي به كمية مناسبة من الماء، ثم ضعي المكرونة الإسباجيتي، وتأكدي أن الماء يغطي المكرونة بالكامل.

- ضعي وعاء المكرونة على نار متوسطة الحرارة.

- أضيفي رشة ملح ورشة فلفل أسود ورشة كمون، وقلبي جميع المكونات معًا.

- أضيفي مكعب مرق الدجاج، وملعقة من الزيت، واستمري في التقليب على النار، واتركيها حتى تمام النضج.

- الآن أحضري طاسة، وضعي ملعقة من الزيت، وملعقة من الشطة المطحونة، ورشة ثوم بودر، ورشة بصل بودر، ومكعب مرقة دجاج، وقلبي جميع المكونات على النار جيدًا لتحضير نكهة الإندومي المميزة.

- بعد سلق المكرونة، ضعي نكهة الإندومي المحضرة من قبل من الشطة ومكعب مرق الدجاج وباقي البهارات، وقلبي النكهة مع المكرونة جيدًا حتى تمام التجانس، ثم ارفعي الإندومي من على النار، وصبيها في أطباق التقديم وتناوليها بالهنا والشفا.