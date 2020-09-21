لراغبي الالتحاق به.. تعرف على قسم التطبيقات الهندسية لـ الليزر .. التخصصات والمجالات

يرغب الكثير من طلاب العام الجامعي الجديد 2020 في الالتحاق بالمعهد العالي لليزر بجامعة القاهرة ، حيث يضم العديد من التخصصات والبرامج الجديدة ، حيث يسعى العديد من الطلاب للالتحاق بقسم التطبيقات الهندسية لليزر ويوضح "صدى البلد" التخصصات ومجالات الدراسة الموجودة به :-





يسعى هذا القسم إلى تخريج كوادر متميزة في التدريس والبحث وتعلم التطبيقات الهندسية لليزر ومعرفة استخدامها في المجالات الهندسية، كما يعمل القسم على توفير المشاريع الشخصية وأساليب البحث والمهارات العملية للطلاب وتقديم مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة في المجال لتؤهل الطالب للحصول على درجة الدبلوم والماجستير.













ويشتمل القسم على مجموعة من التطبيقات الهندسية لليزر في المجالات التالية :-

تطبيقات الليزر في هندسة الاحتراق ومعالجة المواد .

تطبيقات الليزر في الهندسة الطبية الحيوية .

تطبيقات الليزر في أنظمة الاتصالات الضوئية .

تطبيقات الليزر وهندسة النظم في التصوير المجسم ، أنظمة الأقراص المدمجة .

المسح ، أنظمة العرض ، المدى ، القياس ، والماسحات الضوئية .