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أخبار البلد

وزير الدفاع يشهد بحثا عن تأمين أبرز المصالح المصرية لحماية الأمن القومى

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 05:36 م
الفريق أول محمد زكي
الفريق أول محمد زكي - وزير الدفاع
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محمد إبراهيم
شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، البحث الرئيسى لأكاديمية ناصر العسكرية العليا بعنوان "الاستراتيجية المقترحة لتأمين أبرز المصالح المصرية لحماية الأمن القومى المصرى فى ظل المتغيرات الدولية والإقليمية" والذى نفذته كلية الحرب العليا فى إطار خطة الأنشطة البحثية للقوات المسلحة للعام البحثى 2019 /2020.

وألقى اللواء أ.ح طارق هلال مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة التى قدمت كافة أوجه الدعم للارتقاء بالمستوى العلمى لدارسى الأكاديمية، مشيرًا إلى أن فعاليات هذا البحث تأتى فى ظل تسارع المتغيرات الإقليمية فى المنطقة، مؤكدًا على الدور الرئيسي الذي تقوم به القوات المسلحة فى مجابهة العدائيات والتحديات التى تواجه الأمن القومى المصرى.

شارك في إعداد البحث نخبة من الخبراء الاستراتيجيين والباحثين في مجال الأمن القومى بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وإنتهى البحث إلى تقديم عدد من التوصيات والآليات المقترحة لاستراتيجية التحرك لتأمين المصالح المصرية فى منطقة شرق المتوسط.

وفي نهاية البحث نقل الفريق أول محمد زكى العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لأعضاء هيئة التدريس والدارسين بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، مشيدًا بالجهد المبذول فى البحث وأهميته فى دعم التخطيط الإستراتيجي للقوات المسلحة.

حضر البحث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وعدد من الوزراء والشخصيات العامة وأساتذة الجامعات وعدد من الخبراء الاستراتيجيين والإعلاميين وعدد من الدارسين العسكريين المصريين بدورتى الحرب العليا والدفاع الوطنى.
وزير الدفاع يشهد بحثا عن تأمين أبرز المصالح المصرية لحماية الأمن القومى
وزير الدفاع يشهد بحثا عن تأمين أبرز المصالح المصرية لحماية الأمن القومى
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