6 فوائد لـ الفول المدمس ..تعرف عليها

المدمس. قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائد الفول المدمس.





اقرأ أيضا..





تعرف علي أهم فوائد المدمس: الفول المدمس:





1ـ غنّي بالبروتينات والفيتامينات والأملاح المعدنية مثل الحديد والفسفور

2ـ يقاوم التّوتر والإجهاد الذي يصيب الجسم

3ـ يعتقد انّه يحتوي على مركّبات كيماويّة معقدّة تقاوم أمراض السرطان التي تصيب الفّم

4ـ مفيد للقلب من حيث زيادته لمستوى الكولسترول الجيّد في الدّم

5ـ يعمل على خفض ضغط الدّم لدى النساء في مرحلة سّن اليأس