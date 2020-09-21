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مرأة

6 فوائد لـ الفول المدمس ..تعرف عليها

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 08:01 م
صدى البلد
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رنا عصمت
قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائد  الفول المدمس. 

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تعرف علي أهم فوائد الفول المدمس:

1ـ غنّي بالبروتينات والفيتامينات والأملاح المعدنية مثل الحديد والفسفور
 2ـ يقاوم التّوتر والإجهاد الذي يصيب الجسم
 3ـ يعتقد انّه يحتوي على مركّبات كيماويّة معقدّة تقاوم أمراض السرطان التي تصيب الفّم
 4ـ مفيد للقلب من حيث زيادته لمستوى الكولسترول الجيّد في الدّم
 5ـ يعمل على خفض ضغط الدّم لدى النساء في مرحلة سّن اليأس
 6ـ يحافظ على مستوى السكّر في الدّم
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