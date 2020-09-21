نائب بالشيوخ: يقظة الشعب المصري أفشلت دعوات المتآمرين للتظاهر

قال النائب محي حافظ عضو مجلس الشيوخ، إن فطنة ويقظة الشعب المصري للمؤمرات التي تحاك ضده افشلت دعوات المتربصين للتظاهر ضد الدولة المصرية .





وأكد في تصريحات صحفية اليوم، أن قوة الجبهة الداخلية هي عنصر الأمان والاستقرار، مؤكدا أن التفاف الشعب حول الرئيس السيسي دليل إنه علي الشعب المصري في قيادته السياسية.





وأوضح أن قوى الشر تحاول قلب الحقائق وتلعب علي اعتراض البعض علي قانون التصالح ولكن لن تخل تلك الألاعيب علي المواطنين الذين أعلنوا رأيهم صراحة بانحيازهم للدولة المصرية ضد المأجورين .





وأوضح حافظ ، أن الإنجازات الكبيرة والمشروعات العملاقة التي تحققت علي ارض الواقع لم تشهدها مصر من قبل ،مؤكدا ان اي دعوات للتظاهر مصيرها الفشل .





وأضاف أن مصر تحقق تقدما ملموسا سواء على صعيد الوضع الداخلي او خارجيا ، متابعا ان ما يزعج اهل الشر وداعميهم في الخارج هو انه بالرغم من تلك الحرب فان الدولة المصرية ماضية في طريقها بل الأكثر من ذلك تحقق ما تريده .





وتابع : أصبحت قوة مصر تجبر الأطراف الخارجية على الانصياع لإرادتها ، مشيرا الى الدعوات المشبوهة التي يتم إطلاقها بين الحين والآخر على مواقع السوشيال ميديا لضرب الاستقرار في مصر لن يكتب لها النجاح.