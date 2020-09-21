الخميس.. قطع مياه الشرب عن عدة مناطق في دمياط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في دمياط، في بيان صادر عنها اليوم ، قطع الخدمة، بدءًا من الساعة الثامنة صباح يوم الخميس المقبل وحتى الانتهاء من أعمال صيانة دورية، تجريها في عدد من الوحدات والمحطات على مستوى الإقليم.





وأوضحت الشركة، أن الانقطاع نتيجة لاجراء بعض أعمال الصيانة وأن المناطق التي تتأثر بقطع الخدمة هي مركزى كفر سعد وكفر البطيخ والقري التابعه لهم .





وأضاف البيان ، أن أعمال الصيانة ستكون صيانة شاملة تجريها القطاعات المتخصصة من أجل تحسين الخدمة وسد الاحتياجات من مياه الشرب في كافة المناطق على مستوى المحافظة.





وأهابت الشركة بالمواطنين في المناطق التى سيتم فيها قطع المياه، تخزين احتياجاتهم من المياه وأن الانقطاع سيستمر لساعات قليلة.





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