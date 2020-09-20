بتكلفة 40 مليون جنيه .. وضع حجر الأساس لمحطة معالجة طبل بدمياط

افتحتت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط يرافقها الدكتور عرفان علي، المدير الإقليمي لمكتب الدول العربية في الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والدكتورة رانيا هدية، مدير مكتب مصر في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والدكتور رفعت عبد الوهاب مدير قطاع البحوث والتطوير بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إلى قرية طبل لوضع حجر الأساس لتنفيذ مشروع معالجة مياه الصرف الصحي هناك، وذلك بموجب بنود تلك الاتفاقية. الإقليمي





وأعربت المحافظ -بحسب بيان الأحد- عن خالص تقديرها لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لمده يد العون لتنفيذ ذلك المشروع، حيث أن قرية طبل تعانى من عدم تغطيتها لخدمات الصرف الصحي، إذ دأبت المحافظة على وضع خطة لمد تلك الخدمة للقرية فى أسرع وقت ممكن، لافتة إلى أن المشروع سيتضمن تنفيذ شبكات انحدار ومحطتى رفع ومعالجة بتكلفة تقديرية ٤٠ مليون جنيه.





جاء ذلك بحضور المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى و أميمة متولى رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط ووفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.





اقرأ أيضًا:







