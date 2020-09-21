صحيفة عبرية تكشف سر غضب أردوغان من اتفاقات السلام مع إسرائيل

ذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأثنين، أن المشكلة الحقيقية التي يواجهها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين، تكمن في أن الاتفاق أظهر مدى ضآلة حجم تركيا في المنطقة.





وقالت الصحيفة إن أردوغان خرج عقب توقيع الاتفاق بين إسرائيل والإمارات ليهدد الأخيرة بقطع العلاقات الدبلوماسية معها، معبرًا عن دعمه الكامل للقضية الفلسطينية.





وأشارت الصحيفة إلى أن تصريحات أردوغان - كما هو متوقع – لم تحمل معها الكثير من الأفعال، موضحة أن تركيا حتى الآن لم تتخذ أي رد فعل ضد الإمارات لتوقيعها اتفاق التطبيع مع إسرائيل.





ولفتت الصحيفة إلى أنه بعد أسابيع من الإعلان الإماراتي الإسرائيلي، خرجت البحرين لتعلن عن استعدادها لتوقيع اتفاق تأييد السلام مع تل أبيب، لكن في تلك المرة كانت حدة التصريحات التركية المنتقدة للاتفاق أقل.





واستدركت الصحيفة العبرية قائلة "لاحظ التناقض بين تصريحات أردوغان حول الاتفاق الإماراتي مع إسرائيل، وبين تصريحات وزارة الخارجية التركية التي علقت على إعلان البحرين قائلة إن الاتفاق سيشجع إسرائيل على عملياتها غير القانونية على الأراضي الفلسطينية".





واعتبرت "هاآرتس" أن موقف تركيا مثيرًا للسخرية وذلك لأن علاقات أنقرة الواضحة مع تل أبيب، لم تمنع الأخيرة من ممارساتها غير الشرعية في فلسطين، موضحة أن الإمارات في الواقع هي من أوقفت خطط الضم الإسرائيلية في الضفة الغربية وليست تركيا، وذلك لأنها اشترطت على تل أبيب قبل توقيع الاتفاق أن تضع حدًا لخطط الضم التي تقوم بها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.





وتابعت: "وإن كان الحديث عن الفلسطينيين، الذين تقول تركيا إنها تعترض على الاتفاق من أجلهم، فإن مشكلة تركيا الحقيقية مع تطبيع العلاقات بين تل أبيب وأبوظبي هو أنه يعكس فشلها فقط".