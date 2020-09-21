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رياضة

الجهاز الفني للزمالك يستعيد خماسي الفريق قبل مواجهة طنطا

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 07:13 م
لاعبو الزمالك
لاعبو الزمالك
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ملك موسي
استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خدمات الخماسي أشرف بن شرقي ومحمد حسن وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وعبد الله جمعة.

وكان هذا قبل مواجهة فريق طنطا غدًا، الثلاثاء، في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وهذا بعد تماثلهم للشفاء من الإصابات المختلفة التي أبعدتهم عن الفريق في الفترة الماضية.

وكان الفريق الأبيض اختتم تدريباته صباح اليوم على ملعب النادي قبل الانتظام في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من فندق الإقامة.

ويحرص الجهاز الفني للفريق الأبيض على متابعة تسجيلات لمباريات فريق طنطا للوقوف على نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس.
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