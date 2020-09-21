الدوري المصري| سموحة يتقدم على المصري بهدف لصلاح محسن في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي سموحة ونظيره المصري البورسعيدي بتقدم الأول بهدف دون رد في المباراة التي تجمع بينهما





أحرز صلاح محسن لاعب نادي سموحة هدف تقدم فريقه في الدقيقة "46"، عقب إرسال الهاني سليمان كرة طولية من منطقة جزاء سموحة لتصل لـ حسام حسن في منتصف الملعب فمرر الأخير الكرة برأسه لصلاح محسن الذي أنفرد بها الحارس أحمد مسعود ثم سدد الكرة على يسار الحارس داخل الشباك.



