الدوري المصري| سموحة يتقدم على المصري بهدف لصلاح محسن في الشوط الأول
الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 06:30 م
صلاح محسن
انتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي سموحة ونظيره المصري البورسعيدي بتقدم الأول بهدف دون رد في المباراة التي تجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري المصري.
أحرز صلاح محسن لاعب نادي سموحة هدف تقدم فريقه في الدقيقة "46"، عقب إرسال الهاني سليمان كرة طولية من منطقة جزاء سموحة لتصل لـ حسام حسن في منتصف الملعب فمرر الأخير الكرة برأسه لصلاح محسن الذي أنفرد بها الحارس أحمد مسعود ثم سدد الكرة على يسار الحارس داخل الشباك.
وجاء تشكيل سموحة
كالتالي :
الهانى سليمان ، رجب نبيل ، السيد فريد ، أحمد أبو الفتوح ، أحمد حمص ، كريم يحيي ، ديريك نيسيمبامبي ، أحمد جمال ، ناصر ماهر ، صلاح محسن ، حسام حسن.
بينما جاء تشكيل المصري بقيادة على ماهر
كالتالي :
حراسة المرمى: أحمد مسعود
خط الدفاع: مصطفى سلامة "طيارة" وأحمد شوشة وعمرو موسى وبهاء مجدي
خط الوسط: أحمد ياسر وفريد شوقي وايزي ايميكا وعمر كمال عبد الواحد
خط الهجوم: محمود وادي واوستين اموتو
البدلاء:
أحمد عبد الفتاح وكريم العراقي وعبد الرحمن زين ومحمد زكريا "شيكا" ومفتاح طقطق ومحمد جابر وحجاج عويس وأحمد عادل "ميسي" وعماد فتحي.