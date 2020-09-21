مفيش مظاهرات.. أحمد موسى يكشف زيف الإخوان عن اشتباكات حوش عيسى.. فيديو

كشف الإعلامي أحمد موسى، زيف وكذب قنوات الإرهاب والجماعات الإرهابية حول فبركة فيديوهات لمظاهرات لم تحدث والاستعانة بفيديوهات قديمة.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الإخوان يرغبون في نزول الشعب المصري لإحداث فوضى في مصر".





وتابع الإعلامي أحمد موسى: " قنوات الجماعة الإرهابية استعانت ب فيديوهات مفبركة وقديمة في محاولة لإثارة الفوضى والشغب والعنف".









وأكمل الإعلامي أحمد موسى: أن "اشتباكات حوش عيسى التي تداولها الإخوان بالأمس كانت من 2015 وقنوات الإخوان الإرهابية استعانت بهذا الفيديو القديم على أنه حدث بالأمس، ومفيش حاجة حصلت في حوش عيسى".



