وزير بحكومة الاحتلال يحرض حكومة بيروت ضد الفصائل اللبنانية
وزير التخطيط يستعرض أمام النواب الملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية
ضبط مسؤول بمصحة لعلاج الإدمان بعد وفاة نزيل وهروب آخرين بأكتوبر
النواب ينتهي من حسم مواد الإصدار بمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
مشروع قانون أمام النواب لتغليظ عقوبة الاعتداء على الوالدين والتنمر عليهما
لأول مرة.. الإسماعيلية تحقق المركز الثالث والميدالية البرونزية فى بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه
مستشار رئيس الوزراء العراقي: واشنطن وطهران ترغبان في الجلوس على طاولة المفاوضات لإنهاء الحرب
نيران الحرس الثوري تشعل «هرمز».. استهداف سفينة حاويات قبالة عُمان واحتجاز أخرى
وزير الطيران: رفع درجة الجاهزية والاستعداد بالمطارات والناقل الوطني لموسم الحج
وزير المالية: 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية بالتعليم قبل الجامعي و 7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية
وزير خارجية الاحتلال: حزب الله عدو مشترك لإسرائيل ولبنان
شاهد.. انهيار شوبير في وداع جثمان مجدي أبو فريخة بمسجد عوارة بطنطا
محافظات

40 عاما من الرعاية والصمت.. أحمد خضر يعيش طفولة لم تنتهي وأسرته تبحث عن معجزة طبية

المريض أحمد وشقيقه محمود خضر
سوهاج _ أنغام الجنايني

في منزل بسيط، تختصر تفاصيله سنوات طويلة من التعب، يعيش “أحمد خضر” الذي اقترب من عامه الأربعين، لكنه ما زال أسير حالة صحية معقدة جعلته في عالم مختلف، لا يعرف الكلام ولا الحركة المستقلة، ولا حتى أبسط تفاصيل الحياة اليومية.

يروي شقيقه محمود خضر، 37 عامًا، أن بداية الحكاية كانت منذ اللحظة الأولى لولادته، حين سقط أحمد من بين يدي الطبيبة أثناء عملية الولادة، وهي الواقعة التي خلفت لاحقًا ضمورًا في خلايا المخ، لتبدأ معها رحلة عمر كاملة من الرعاية الطبية دون أي تحسن يُذكر.

معاناة لم تنتهي

وقال محمود إن شقيقه لم يعرف يومًا معنى الاعتماد على النفس، فهو لا يتحدث، ولا يدرك تفاصيل كثيرة من حوله، كما أنه غير قادر على أداء احتياجاته الأساسية، ما جعل حياته مرتبطة بالكامل بوجود من يعتني به في كل لحظة.

واضاف أن والدته كانت طوال العقود الماضية العمود الأساسي في حياة أحمد، حيث تولت رعايته بشكل كامل، وكرست حياتها له دون توقف، لكن مع تقدم العمر أصبحت غير قادرة على الاستمرار بنفس القوة، ما جعل الأسرة تواجه تحديًا أكبر في كيفية الاستمرار في رعايته.

وأشار إلى أن الأسرة لم تتوقف يومًا عن البحث عن علاج، وتنقلت بين العديد من الأطباء والمستشفيات على أمل إيجاد حل أو تحسن ولو بسيط في حالته، إلا أن جميع المحاولات لم تُحدث فرقًا، وبقي الوضع كما هو منذ سنوات طويلة.

ورغم ذلك، يؤكد "خضر" أن الأمل لم ينقطع داخل الأسرة، فكل يوم يحمل لديهم رغبة جديدة في الوصول إلى طبيب متخصص أو جهة طبية قادرة على دراسة حالة أحمد بشكل دقيق، وربما تقديم فرصة حقيقية للعلاج أو التأهيل.

ويختتم حديثه بنداء إنساني، مؤكدًا أن الأسرة لا تطلب سوى “فرصة أمل”، طبيب يتبنى الحالة أو مركز علاجي قادر على التعامل معها، حتى يتمكن أحمد من تحسين وضعه الصحي أو على الأقل التخفيف من معاناته الممتدة منذ أربعين عامًا، والتي حولت حياته إلى صمت طويل يحتاج إلى إنقاذ.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهادات ادخار البنك الأهلي

بعد زيادة الفائدة على الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي .. احسب عائد الـ 100 ألف جنيه

حفل طلاب طنطا

القصة الكاملة | تداعيات «فيديو الرقص» المُثير للجدل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وهوية «بطل الواقعة»

وزير التربية والتعليم

تحويل طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات إلى "مدارس حكومية عربي"..قرار عاجل الآن

وضع المصحف في السيارة

هل يجوز وضع المصحف في السيارة للحفظ والتبرّك؟.. الإفتاء: احذره بحالتين

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء الدراسة.. إلزام تلاميذ الإبتدائي"الضعاف" بالحضور في المدارس حتى نهاية أغسطس

دواجن وبيض

بعد ارتفاعها .. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

مضيق هرمز

تحرك دولي عاجل .. بريطانيا وفرنسا تقودان تحالفًا عسكريًا لإعادة فتح مضيق هرمز

صورة أرشيفية

خبير اقتصادي يحسم الجدل: رفع عائد الشهادات مؤشر مهم .. ومصير الفائدة في «المركزي» يتوقف على هذه العوامل

ترشيحاتنا

محافظ البحيرة

توريد 2354 طن قمح.. الذهب الأصفر يتدفق بقوة في صوامع البحيرة

محافظ البحيرة

ضبط 11 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملة تفتيشية على المخابز البلدية بالبحيرة

بالصور

إطلالة كاجوال.. زوجة عماد متعب تخطف الانظار بظهورها

البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم

البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم
البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم
البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم

وزير الطيران: ندرس إنشاء مصنع لإنتاج وقود الطيران المستدام محليا

ملوثات لا تراها ولا تشمها.. هل الهواء داخل منزلك أخطر من الخارج؟

فيديو

لغز واقعة بنها

لغز واقعة بنها .. زوجان يُنهيان حياتهما بشكل مأساوي | فيديوجراف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

المزيد